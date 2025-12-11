高雄城市綠洲+1！正義公園打造滯洪池 大榕樹地景串聯步道、滑梯

高雄正義公園打造滯洪池。（記者陳文嬋攝）

高雄市三民及鳳山區交界一帶常因強降雨積淹水，水利局投入1800萬元，打造8000噸滯洪池，保留原有大榕樹地景，增設生態水池，營造水域生態，還有滑梯、步道、體健設施，成為休閒好去處。

鳳山區澄清路及三民區九如路一帶經常因強降雨積淹水，水利局因地制宜，推動韌性防洪，自籌約1800萬元，將正義公園降挖2公尺，打造8000噸滯洪池。

請繼續往下閱讀...

水利局保留既有大榕樹及原生樹種，作為核心地景，移植調整大型樹木，路口變得明亮清晰。

水利局增設水池營造水域生態，打造200公尺步道，串聯周邊人行道，設有滑梯、體健設施及座椅，鄰近寶業里滯洪池，成為另一個城市綠洲。

水利局指出，正義公園滯洪池生態環境優美，樹梢間常見赤腹松鼠與斑鳩，水面與岸邊植栽也為蝴蝶、豆娘與蜻蜓等昆蟲營造良好棲息環境，為周邊居民提供日常優質的活動空間。

水利局說，工程榮獲2025年城市工程品質金質獎優等肯定，除了有效降低澄清路及九如路沿線積淹水風險，所營造水域與大型樹木，增加生態效益外，也降低都市化熱島效應。

水利局也呼籲民眾公園主要仍為防洪功能，生態池禁止戲水，提醒注意水域安全，共同維護公園環境。

大榕樹地景串聯步道、滑梯。（記者陳文嬋攝）

大榕樹地景串聯步道、滑梯（記者陳文嬋攝）

高雄正義公園打造滯洪池。（記者陳文嬋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法