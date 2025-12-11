澳洲16歲以下禁社媒！葉啟斌揭「台灣跟進」關鍵：最怕沒配套

澳洲10日起禁止16歲以下青少年使用社群媒體。（路透）

澳洲10日起成為全球第一個禁止16歲以下兒少使用社群媒體的國家，引發全球關注。對此，三總精神科醫師葉啟斌直言，這件事反映了三大問題，科技公司、家長與政府都必須負起責任，「否則只是突然踩煞車，小孩卻沒人接得住。」

葉啟斌指出，第一個應被提醒的是科技公司，「社群平台賺了大量錢，卻鮮少承擔監督義務。」他強調，平台上的內容是否會對兒少造成不當影響、甚至涉及法律問題，科技業都應投入更多資源監控，而不是把管理責任全丟給家庭跟學校。

第二個需要被提醒的是家長。葉啟斌說，家長應從小關注孩子接觸的內容、資訊來源正確性，並陪伴孩子建立基本判斷能力。他指出，台灣不少寶寶、國小低年級孩子早就沉迷平板與動畫，但10歲以下孩子其實沒有足夠能力分辨資訊好壞，建議儘量減少使用；10歲以上再慢慢由父母從旁引導。

第三個責任落在政府與教育單位。葉啟斌說，社群已深刻影響兒少行為，政府不應等問題爆發才思考立法，「現在才處理其實太晚了，但至少應該正視問題。」他強調，若真的像澳洲全面禁止，就必須有完善配套，畢竟政策不是一句「禁用」就能了事，否則就像叫一個已成癮的門診患者把手機丟掉，一不小心還可能激起情緒風險。

葉啟斌觀察，台灣許多國中生大量使用社群，課堂上沒交流，卻在網路上瘋狂聊天、分享心事。社群確實提供方便，但錯假資訊也滿天飛，「資料正確性比禁止更重要，光把帳號關掉並不能教會孩子判斷。」

面對未來世代幾乎離不開手機的現實，葉啟斌認為現在更重要的不是限制時間，而是判斷「使用後是否造成問題」。例如影響課業、失去社交、情緒起伏大、一直吵著要看、沒辦法停手等，才是真正的危險訊號。

至於台灣是否該跟進澳洲，葉啟斌強調：「不是不能禁，但配套在哪？」從科技公司、法律規範到家長時間與陪伴能力，都必須一起討論。

