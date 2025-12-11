為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    橫山鄉普發5000、修橋喊沒錢？內灣吊橋封閉5個月沒動靜

    2025/12/11 21:53 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣知名景點內灣吊橋自今年7月即封閉禁止通行，迄今5個月未見維修動靜，讓遊客敗興而歸，也引發外界議論。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣知名景點內灣吊橋自今年7月即封閉禁止通行，迄今5個月未見維修動靜，讓遊客敗興而歸，也引發外界議論。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣知名景點內灣吊橋經檢測評為U4危橋，屬需立即派修等級，橫山鄉公所今年7月即封閉禁止通行，但迄今5個月未見維修動靜，鄉長張志弘表示，吊橋是公共景點，縣府和中央卻一毛不補助，「太不公平了」，因此公所未修。不過，吊橋不能走，不僅遊客敗興而歸，也引發外界質疑橫山全鄉普發5000元、總經費6000萬元，卻沒錢修橋？

    對此，張志弘強調，內灣吊橋雖由橫山鄉公所維管，但屬於公共資產，全部要公所出錢「太不公平了」，縣府、中央多少應補助部分經費，一半、3分之1或是更少，都可以；此外，已有內灣車行橋樑道路，吊橋作為景點並非人車必經路線，封橋並無礙大眾通行。

    內灣堪稱是新竹縣深富人氣的商圈，橫跨油羅溪上、超過40年的內灣吊橋，更是許多遊客打卡景點之一。

    張志弘表示，行政院公共工程委員會4月15日到內灣吊橋督導，要求公所採取緊急改善措施，專業評估就要400萬元，若僅汰換鋼索約1500萬元，整座橋更新重建的工程費至少3000多萬元，「公所無法獨力負擔！」

    縣府交通旅遊處長陳盈州說，橫山鄉公所6月18日提報內灣吊橋災害復建工程，縣府即與公所現勘，公所初步評估提到3000多萬，但其顧問公司指金額需做詳細橋檢才能確認，因此請公所先行編列經費辦理詳細橋檢，以提供完整評估及爭取經費的依據。

    陳盈州指出，8月19日再次現勘內灣吊橋，交通部觀光署指現況屬年久失修未定期辦理維護管理所造成；而橋樑基礎若屬災害造成中央可補助修繕，但對於鋼索、橋面等上部結構修繕經費公所尚無著落，因此會勘結論不補助。不過縣府於12月5日召開竹縣人行吊橋現況維護管理情形協調會，會中公所人員表示已編列橋檢相關費用，待報告出爐另案研議經費來源。

