為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    樂韻相承 台南溪南區4校聯合音樂會展現多元曲風

    2025/12/11 21:34 記者洪瑞琴／台南報導
    後甲國中音樂班宣傳聯合音樂會。（記者洪瑞琴攝）

    後甲國中音樂班宣傳聯合音樂會。（記者洪瑞琴攝）

    「樂韻相承」台南溪南區4校聯合音樂會將在12月26日於成大成功廳登場！由後甲國中、大成國中、大橋國中與永福國小音樂班共同演出。

    台南長期投入藝術教育，讓孩子有機會在專業環境中發揮天分。南市教育局今（11）日在南美館1館宣傳，由後甲國中學生用一段精彩演奏替活動暖場，氣氛超熱鬧。

    聯合音樂會是南市的重要傳統，今年也準備了超豐富曲目，從莫札特、海頓到葛倫．米勒，一次聽遍古典與爵士；還加入片岡寬晶、James Swearingen 與《KPOP Demon Hunters》等當代風格，曲風超多元、絕不無聊。最受期待的是壓軸大合奏，由4校80位學生一起上台演出3首震撼曲目：〈GO!!!〉（《火影忍者》第四季主題曲）、〈搖滾卡農〉和〈Holiday Favorites〉，將以磅礴的能量點燃全場。

    4校音樂班實力堅強，後甲國中連續3年在全國音樂比賽拿下特優。大成國中45年歷史深厚，曾連續11年代表台南拿全國特優，還常被邀請出國演出。大橋國中近年在全國比賽屢獲優等。永福國小亦有47年歷史，每年在全國學生音樂比賽都拿優等佳績。

    教育局長鄭新輝表示，這場音樂會不只是成果發表，更是孩子們用心努力的最佳舞台，歡迎大家一起進場聆聽，用掌聲陪孩子完成一場精彩的音樂旅程。

    「樂韻相承」南市音樂班4校聯合音樂會，今日在南美館1館熱鬧暖身宣傳。（台南市府提供）

    「樂韻相承」南市音樂班4校聯合音樂會，今日在南美館1館熱鬧暖身宣傳。（台南市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播