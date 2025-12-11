樂韻相承 台南溪南區4校聯合音樂會展現多元曲風

後甲國中音樂班宣傳聯合音樂會。（記者洪瑞琴攝）

「樂韻相承」台南溪南區4校聯合音樂會將在12月26日於成大成功廳登場！由後甲國中、大成國中、大橋國中與永福國小音樂班共同演出。

台南長期投入藝術教育，讓孩子有機會在專業環境中發揮天分。南市教育局今（11）日在南美館1館宣傳，由後甲國中學生用一段精彩演奏替活動暖場，氣氛超熱鬧。

聯合音樂會是南市的重要傳統，今年也準備了超豐富曲目，從莫札特、海頓到葛倫．米勒，一次聽遍古典與爵士；還加入片岡寬晶、James Swearingen 與《KPOP Demon Hunters》等當代風格，曲風超多元、絕不無聊。最受期待的是壓軸大合奏，由4校80位學生一起上台演出3首震撼曲目：〈GO!!!〉（《火影忍者》第四季主題曲）、〈搖滾卡農〉和〈Holiday Favorites〉，將以磅礴的能量點燃全場。

4校音樂班實力堅強，後甲國中連續3年在全國音樂比賽拿下特優。大成國中45年歷史深厚，曾連續11年代表台南拿全國特優，還常被邀請出國演出。大橋國中近年在全國比賽屢獲優等。永福國小亦有47年歷史，每年在全國學生音樂比賽都拿優等佳績。

教育局長鄭新輝表示，這場音樂會不只是成果發表，更是孩子們用心努力的最佳舞台，歡迎大家一起進場聆聽，用掌聲陪孩子完成一場精彩的音樂旅程。

「樂韻相承」南市音樂班4校聯合音樂會，今日在南美館1館熱鬧暖身宣傳。（台南市府提供）

