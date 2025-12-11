為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「超馬好手」林義傑成彰化秀水清龍岩總斗首 原因曝光了！

    2025/12/11 21:28 記者劉曉欣／彰化報導
    「超馬好手」林義傑成為彰化秀水清龍岩的總斗首。（民眾提供）

    彰化縣秀水鄉清龍岩總斗首竟是「超馬好手」林義傑！秀水清龍岩副主委施明樹表示，在鄉親牽線下，林義傑成為最新的總斗首，由於挪威三鐵好手伊登（Gustav Iden）戴上順澤宮的帽子參賽，多次都拿下冠軍，希望清龍岩也能庇護林義傑，在2026年2月到紐西蘭參加250公里超馬平安！

    施明樹指出，秀水鄉清龍岩主祀清水祖師，不只是秀水鄉重要的信仰中心，在全國清水祖師廟當中也居重要位置。因為鄉親梁寶桐熱愛馬拉松，因緣際會結識林義傑，今年適逢清龍岩90周年，也舉辦為期7天的梁皇寶懺護國息災祈安禮斗植福法會，林義傑也受邀來參拜，更成為總斗首。

    施明樹說，埔鹽鄉順澤宮因為世界冠軍三鐵好手伊登在2019年戴著撿來的帽子參賽奪冠，接下來幾年又連續奪冠，讓順澤宮也跟著一炮而紅，還寫下「宮廟傳奇」。而林義傑成為秀水清龍岩的總斗首，也祈祝保佑他明年的超馬比賽一切順利與平安。

    彰化秀水清龍岩是秀水鄉的宗教信仰中心。（取自清龍岩臉書）

