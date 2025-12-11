永和群麗診所涉打非法「逆時針」 新北衛生局：產品來源為中壢店

新北市群麗診所永和店臉書澄清，將全力配合主管機關調查與說明。（群麗診所永和店提供）

位於新北市永和區的「群麗診所」涉嫌打非法「Profhilo逆時針」，其曝光產品疑似沒有雷射防偽標籤，也無衛福部許可商標，竟大膽在網路社群媒體做行銷。新北衛生局日前派員稽查，現場未見該產品，業者解釋其來源為中壢店，後續將由當地衛生單位調查釐清。

據了解，該診所疑似涉嫌打非法逆時針，更大膽在網路社群媒體做行銷。新北衛生局獲報後已派員稽查，發現現場未見該產品，業者表述其來源為中壢店，後續將由桃園衛生局調查釐清。

請繼續往下閱讀...

群麗診所永和店於臉書發文澄清指出，診所使用Profhilo產品均向原廠或其合法代理商採購，具備完整合法進貨來源、原廠出貨證明與採購文件，並非平行輸入、來路不明產品或仿冒品，符合現行醫療器材及相關法規規定。

診所表示，媒體畫面所示影片為示範用（demo）影片，實際療程施打所使用產品皆為正品，並依照醫療標準流程進行施打；另外，是否列入原廠認證名單，屬於原廠內部制度與行銷管理範，與判定施打合法與否無關。診所依法向原廠或合法代理商購買正品，並由合格醫師依規定施打，自屬合法醫療行為。

診所也說，市府衛生局已開啟相關調查程序，診所將全力配合主管機關調查與說明，相關事實後續將以主管機關最終調查結果為準。在調查尚未完成前請各界勿任意揣測、轉傳或散布未經查證不實訊息，以免觸法並影響社會觀感與診所權益。

此外，對於有心人士刻意散布不實訊息，損害診所信譽，已觸犯刑法損害信用罪效，診所將研議提起民、刑事追訴，絕不寬貸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法