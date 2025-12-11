簽署國際合作MOU 桃園市備戰「2026台灣設計展在桃園」

桃園市長張善政（前排中）出席「2026台灣設計展在桃園」國際設計交流活動暨簽署MOU。（桃園市政府提供）

桃園市文化基金會「桃園城市創意設計中心」今天分別與韓國現代設計協會、首爾設計基金會、日本名古屋中部創作者協會亞洲設計連簽署合作意向書，盼能共同於明年的「2026台灣設計展在桃園」，向世界展示桃園的豐沛創意實力。

桃園市明年將承辦「台灣設計展」，桃園市長張善政下午出席「2026台灣設計展在桃園」國際設計交流活動暨簽署MOU，與國內與7個國家與區域的設計組織代表交流，並從國際設計師與社區藝術互動、美感行銷、展覽策展手法、永續推動模式等面向，針對「2026台灣設計展在桃園」相關規劃進行討論。

張善政說，市府已透過國內外設計專家交流、國際合作、跨域資源整合，盼為展覽奠定堅實基礎；市府今年已辦理3場國際交流活動，邀國內外設計組織匯聚創意能量，並將設計理念導入市政治理與公共工程。

市府已成立「桃園城市創意設計中心」，並推動「美學桃園會報」、「未來城市空間發展會報」等跨局處平台，希望能有系統化地將美感設計，導入政策與空間治理，張善政說，以都發局辦理工地圍籬市民徵件為例，透過選用具有桃園意象的創意圖案，讓工區在完工前，就能展現美感。

桃園市長張善政（左2）出席「2026台灣設計展在桃園」國際設計交流活動暨簽署MOU。（桃園市政府提供）

