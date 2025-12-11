公投採電子連署自然人憑證超搶手 台中民政局：今到卡900張

各戶所近來自然人憑證辦卡需求大增。（圖：市府提供）

全國目前4項公投案正進行連署，台中市議員江肇國指出，本次公投連署首次以電子連署為主要方式，民眾須持自然人憑證才能線上參與連署，自11月起自然人憑證補、新辦量大幅增加，台中多個戶政事務所上週更一度傳出全面缺卡，促市府全面盤點各戶政事務所的卡片庫存，避免影響民眾公投參與權益；台中市民政局指出，已向內政部申請卡片補足，今已到卡900張，可供民眾申辦。

江肇國指出，自然人憑證是此次公投電子連署不可或缺的工具，地方政府有責任確保卡片、設備與臨櫃服務均能正常運作，尤其自11月起自然人憑證補辦量大幅增加，但台中多個戶政事務所在上週一度傳出全面缺卡，民眾無法申辦。

江肇國指出，因已直接影響公投參與權益，內政部卡片管理中心已啟動緊急調度並陸續配送卡片至地方戶所，台中市政府近日也補進約1至200張卡片，然而依內政部規範，各戶所必須維持5日安全存量，約需300至400張卡片，目前台中的存量來看仍遠不足。

江肇國強調，為避免民眾在公投連署期間因卡片不足或設備量能有限而無法即時申辦，自然人憑證各項資源都必須及早備妥，他要求市府立即全面盤點各戶政事務所的卡片庫存，並以滾動式方式檢視需求；另目前各戶所多僅配置一至兩套發卡設備，市府應儘速研議增購。

此外，江肇國指出，考量近期補辦與新辦件數快速上升，各戶所應做好彈性調度準備，在人潮高峰時加開臨時服務櫃檯，提升受理量能，避免民眾排隊過久或無法當日完成辦理。

民政局指出，自然人憑證IC卡及製證設備均由內政部統一配發與管理，地方政府無法自行採購，現階段全國皆面臨卡片供應吃緊，台中市第一時間已向內政部提出補配申請，今日到卡數900張，可供民眾申請，另已啟動全市各戶所間庫存調撥機制，協助民眾順利辦卡。

自然人憑證辦卡需求增。（圖：市府提供）

