週五北部有雨低溫下探18度 中南部日夜溫差大

週五迎風面水氣增多，北部、東半部為陰短暫雨的天氣。（資料照）

週五（12日）北部、東半部有雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較明顯。北部及宜花低溫下探18度，高溫也僅24度，整日濕涼，中南部天氣晴朗，日夜溫差大。

中央氣象署預報，週五東北季風影響，迎風面水氣增多，北部、東半部為陰短暫雨的天氣，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較明顯、持續，有局部大雨出現的機率，外出請記得攜帶雨具備用，而其他地區天氣變化不大，仍為晴到多雲、可見陽光

溫度方面，週五北部及宜蘭花蓮低溫為18、19度，高溫也只有21至24度，整日濕涼，而其他地區低溫為16至19度，且局部有輻射冷卻影響，溫度會再更低一些，白天高溫仍可來到26至28度，感受溫暖舒適，要留意日夜溫差較大，早晚外出請多加衣物以免著涼。

天氣風險指出，週五（12日）仍持續受到東北季風影響，水氣有進一步增多趨勢，預估北部、東半部普遍都會轉為多雲或陰，並有局部短暫雨機會。而這兩天北部地區低溫變化不大，甚至因為雲量增多影響輻射冷卻而有回升趨勢，白天高溫則因為雲量增加而下降，日夜溫差縮小。中南部地區由於仍可維持晴朗穩定的天氣型態，因此早晚之間氣溫變化依然會相當劇烈，提醒大家注意日夜溫差。

紫外線指數方面，週五基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、連江縣為「低量級」，台東為「高量級」，其他縣市為「中量級」。

空氣品質方面，週五受東北季風影響，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部位於下風處，污染物易累積；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，局部地區短時間達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

