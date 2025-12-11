為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    華信航空推折扣碼活動 12月週週搶限量優惠

    2025/12/11 19:41 記者吳亮儀／台北報導
    華信航空推折扣碼活動。（華信航空提供）

    華信航空推折扣碼活動。（華信航空提供）

    華信航空今天（11日）宣布，為響應政府普發現金一萬元政策，華信航空12月推出「2025萬元放大術」折扣碼活動，每逢週五9時到23時59分推出不同主題航線折扣碼，旅客每週五可至華信航空APP搶購機票特惠價，特惠優惠包括金門、澎湖、及花蓮、台東國內航線，週週搶限量折扣。

    華信航空「2025萬元放大術」折扣碼活動，每週三預告當週主題航線，在每週五活動當天於華信APP通路輸入折扣碼，即可同時享有來回程機票折抵。旅客可至華信官網/APP及FB/IG參考相關活動說明，數量有限。

    華信航空說，北、中、高都有班機直飛金門，旅客可搭乘華信航空班機到金門觀賞冬季候鳥，再享受一份熱騰騰的金門經典小吃；冬季澎湖海鮮正肥美，搭乘華信航空直飛班機到澎湖，享受當地海鮮美食；冷冷冬天更是泡湯的好時節，旅客可搭機到花東，感受東台灣純淨美景及泡湯。

    立即下載華信航空APP並更新至最新版本，即可體驗最新最方便的各項功能。「2025萬元放大術」活動內容下方另有APP折扣碼輸入步驟教學，搭配圖文說明。

    更多好康資訊，歡迎查詢華信航空官網

    華信航空推折扣碼活動。（華信航空提供）

    華信航空推折扣碼活動。（華信航空提供）

    華信航空推折扣碼活動。（華信航空提供）

    華信航空推折扣碼活動。（華信航空提供）

    圖
    圖
