無限寶石、風的容器搶先看！屏東落山風藝術季壓軸登場

落山風藝術季將於12月20日啟動。圖為作品「墜落沙灘的寶石」。（屏縣府提供）

今年的落山風藝術季將於12月20日啟動。圖為作品「風的容器」。（屏縣府提供）

今年的落山風藝術季將於12月20日啟動。（屏縣府提供）

今年的落山風藝術季將於12月20日啟動。（屏縣府提供）

2021年的落山風藝術季。（資料照）

屏東「看海美術館」在落成後，因獨有的天寬海廣風景，是吸引越來越多人造訪，據觀光署資料今年前10月就已超過去年全年人次，且全年是一定會突破50萬大關，紛紛創下歷年新高，屏東縣政府再接再勵，將於12月20日啟動本季「落山風藝術季」，以「看！海口Hey，Haikou！」邀集國內外16組藝術團隊打造3大展區，持續推高紀錄。

恆春半島每年10月到隔年4甚至5月都會因東北季風越中央山脈而過形成風力不時強勁吹拂的「落山風」，屏縣府將劣勢轉為特點，利用車城海口港的閒置空間設計成「看海美術館」，並配合落山風季舉辦「落山風藝術季」。

據統計，今年1、2月及5至8月的單月訪客數皆突破5萬人次，顯見因為因地制宜，不論是冬季落山風強盛時或炎夏，都有不同的吸引力，展現春節與暑假期間的強大高人氣，今年更吸引日本鹿兒島縣知事塩田康一、日本相撲力士、澳洲猛男消防員、韓國主流旅遊媒體與越南旅行業者等團隊到訪，成功提升屏東國際能見度。

「場場都精彩！」傳播暨國際事務處表示，看海美術館推出多檔藝術展覽，首先是去年12月的「在海邊的人」，接著「怪獸代班」、「How Sweet甜的滋味—彼得安東特展」，年度壓軸則以「看！海口Hey，Haikou！」為主題，邀請來自墨西哥、美國、法國、日本、台灣等16組藝術家，在沙灘、港灣、村落3大展區創作19件地景裝置及看海美術館特展，其中前衛纖維藝術家劉棟以數千片布料，透過層層堆疊，打造立體光影纖維藝術展，還有可愛擬人化犬、貓作品，至於重頭大戲《海口狂想曲》，將於明年1月3日在海口沙灘盛大開演，邀請全國朋友在冬季來國境之南避寒，並倘佯在強盛的落山風與人文之美。

看海美術館今年前10月已有近50萬人次造訪。（屏縣府提供）

看海美術館今年前10月已有近50萬人次造訪。（屏縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法