新北耶誕城演唱會12/13登場 多組藝人搶先彩排

巨星耶誕演唱會今天彩排首日，由李東軒率先登場。（新北市觀旅局提供）

新北歡樂耶誕城活動時間至12月28日，其中備受樂迷期待的「巨星耶誕演唱會」將於13日、14日晚間6點至10點在新北市民廣場登場，2天分別由麋先生、告五人開唱，韋禮安、動力火車壓軸，匯聚19組星光陣容，各組藝人今起已在現場彩排，盼為演出帶來完美呈現。

今天彩排首日由李東軒率先登場，「小樂」吳思賢接力演唱，包含新歌〈LET GO〉、〈Sing With Me〉、〈Another Life〉及〈Chasing Dreams〉等，讓現場歌迷一飽耳福。

請繼續往下閱讀...

隨後登台的熊仔帶來〈小雨→0〉及〈十字路口→0〉等成名曲；「R&B才子」J.Sheon也火力全開，一連彩排〈輸情歌〉及〈你不用懂〉等曲目；薛恩、GX「鼓鼓」呂思緯與蕭秉治及F.F.O等卡司也陸續上台彩排，明天彩排則有韋禮安、芒果醬Mango Jump、麋先生及婁峻碩輪番登台，將現場氣氛推向高潮。

新北市觀光旅遊局指出，今年主舞台左右2側採用延展式彩幕，並首度導入大型演唱會級投影技術與表演舞台聯動，透過光影與音樂節奏的變化，營造沉浸式的多感官觀演體驗，今年轉播也結合AR科技與動畫特效，為螢幕前的觀眾打造視聽饗宴。

觀旅局呼籲，民眾參加演唱會建議利用大眾運輸工具，搭乘高鐵、台鐵、台北捷運板南線、新北捷運環狀線至板橋站，步行約5分鐘就可抵達會場。

活動2日另於「TVBS 歡樂台」、MOD「TVBS 精采台」、海外頻道「TVBS Asia」、「新北旅客」臉書粉專、「TVBS NEWS」臉書粉專與YouTube頻道及「CATCHPLAY+影音平台」Live轉播。

睽違9年再發專輯的「小樂」吳思賢今登台彩排。（新北市觀旅局提供）

新北歡樂耶誕城交通資訊。（新北市交通局提供）

