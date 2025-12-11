放寬「人工生殖」能救少子化？醫：救不了托育困境

中華民國生育醫學會理事長張帆。（資料照）

行政院今通過衛福部提出的修正草案，除了放寬適用對象，也確定與代理孕母脫鉤，象徵台灣生育權邁向新階段。國健署則回應，若新法三讀通過，新增對象是否能納入人工生殖補助仍待研議，需視國家資源整體配置。中華民國生育醫學會理事長張帆直言，《人工生殖法》修法雖邁出關鍵一步，開放未婚女性與已結婚的女同性伴侶接受人工生殖，是正向、振奮的進展，但若想真正改善少子化，光放寬資格是不夠的，政府必須端出更完整的托育與福利制度，才能讓民眾敢生、願意生。

張帆指出：「單身女性要生孩子，前提是要能撫養得起。」台灣目前的福利制度仍不算完整，托嬰費用、教育成本、父母照顧壓力都是真實負擔。他直言，若國家能承擔幼兒到高中階段的教育與養育費，大家自然不會那麼害怕生小孩，而不是只針對人工生殖端推出補助。

請繼續往下閱讀...

他也提醒，近年社會對「代理孕母」的討論其實長期失焦。代理孕母的原意，是協助子宮功能受損、無法懷孕的女性生育，而不是專門對應男同性伴侶的生育需求；但因部分國外案例被放大，讓整個議題被錯誤帶偏，也讓真正需要醫療協助的不孕症患者被忽略。他認為，此次修法將代理孕母從草案中脫鉤，是回到醫療本質、相對合理的方向。

談及生育意願下降，張帆表示，台灣年輕世代普遍對生育抱持猶豫，不只因為經濟壓力，也與職涯、生活方式、價值觀轉變有關；但另一面，一樣存在40多歲仍努力求子的女性，顯示生育需求非常多元，不該被單一價值框住。

張帆強調，真正能穩定生育率的關鍵有兩項，其一，是建立「長期且完整」的托育、教育與福利制度；其二，是提升家庭組成與育兒的幸福感，而不是讓政策淪為口號。他也坦言，這些屬於整體社會政策，不是醫界可以單獨解決，但醫界仍期待政府能看見問題核心，讓人工生殖不只是一項醫療選項，而是能真正落實保障子女與家長權益、提升生育意願的配套工程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法