嘉縣民雄花海活動12/13登場 千人拔蘿蔔手腳要快

民雄鄉文隆村陸橋下可拍到花海與火車同框美景。（民雄鄉公所提供）

嘉義縣民雄鄉公所在文隆村陸橋下打造面積約2.3公頃花海專區，近日一大片大波斯菊、向日葵盛開，台鐵火車行經形成難得一見的「火車x花海」景緻。公所12月13日將舉辦「民雄花海與火車相遇 蹦出一場愛的火花」，除設計讓民眾好拍、好打卡的花海專區，還規劃千人拔蘿蔔活動，去年一開採，不到5分鐘蘿蔔就被拔光，今年公所設計鳴鼓「開拔」儀式，提醒有興趣民眾要提早到場。

鄉長林于玲說，公所經過與農民長期協調溝通，以契約合作方式，在文隆村陸橋下種植大波斯菊、向日葵，打造花海特殊景觀區，面積約2.3公頃，今年因7月遭丹娜絲颱風、西南氣流豪雨影響，種植率受到影響，近期花朵綻放形成一整片花海，在歲末年終之際，讓鄉親就近賞花遊憩。

林于玲表示，花海活動當天，除了有景觀花海專區，一旁另闢白蘿蔔田，舉辦千人拔蘿蔔活動，活動前，還有限量200支小風車發放給小朋友，以及限量900份茄芷袋，民眾現場拔蘿蔔可用袋子裝回家。

民雄鄉民代表會主席涂文生表示，走進這片花海，彷彿走進莫內的花園，每一朵花都藏著各種期待。今年依然栽種了廣受民眾喜愛的蘿蔔田，提供民眾免費拔採，希望藉此帶動民雄農特產銷售與觀光。

民雄鄉公所說，活動於12月13日上午8點半展開，約9點40分鳴鼓開放民眾拔蘿蔔，花海地點設於民雄農工旁7-11嘉大門市後方至文隆村陸橋下，花期預計可到12月底。

民雄鄉長林于玲與嘉義鐵孩子鐵雕合照，為活動宣傳。（民雄鄉公所提供）

民雄花海活動，規劃有裝置藝術讓民眾好拍照、打卡。（民雄鄉公所提供）

