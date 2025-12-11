台女日本投宿開煮被炎上 旅遊作家列「5點」︰恐面臨求償

近日1名外型亮麗、正在日本北海道旅遊的台灣女子，曬出她自帶小電鍋在飯店桌上開煮的照片，引爆大批台日網友炎上。（圖擷取自Threads）

近期1名台灣女子赴日旅遊，期間曬出在飯店房間用自帶小電鍋烹煮食物的照片，引發台日網友炎上。對此，有旅遊作家列出「5點」解說，若住宿地點並未附廚房設備，或明確標示「可炊事」告示，千萬不要在房內自煮，否則恐違反防火法規，還可能因為殘留異味，面臨額外清潔費或損害賠償。

關於「為什麼在日本住沒有廚房設備的飯店不能自煮？」，旅遊作家「風塵萬里 旅人手札」昨（10日）晚間在臉書粉專指出，多數初次到日本的遊客看到當地超市生鮮商品物美價廉，心血來潮想在飯店煮火鍋，卻未注意一般商務旅館、膠囊旅館、小型飯店的房間「並非為烹飪設計」，房內沒有抽油煙設備，也沒有配合炊事的建材配置。

請繼續往下閱讀...

作家指出，日本的防火法規非常嚴格，所有住宿業者都需要遵守「房間就是不允許明火／炊事」等防火法規的相關限制，如果房間未明確標示「可炊事」或「附廚房設備」，代表這個房間沒有獲能烹煮的設計許可，房間材質設計也沒有可以承受高溫或油煙的設備，更沒有火災偵測的安全距離，在裡面烹煮食物容易觸發火災警報。

除了防火法規，多數住宿業者準備的房間插座，並不是為電鍋、電炒鍋、電磁爐等器具設計，若若使用高瓦數器具，可能會讓房間瞬間跳電，造成同樓層電路設備故障。作家還提到，日本飯店房間通常不大，且桌子多是木質或貼皮，一旦電鍋蒸氣往上沖，可能會造成牆壁受潮、木桌因熱而變形、冷氣下方積水或火警器誤啟動等情況。

不僅如此，一般商務旅館、膠囊旅館、小型飯店的房內沒有排油煙設備，一旦在小空間烹煮味道較濃烈的料理，容易導致地毯、窗簾、床鋪全部吸味，房務員可能需要花費更多時間與成本，給受害房間進行深度清潔，飯店業者會認為房客造成額外負擔或損害，有些業者會為此收取「除味費」、「特殊清潔費」等費用。

作家也建議，如果真的想自己煮，可以事前選擇Airbn類型住宿、帶簡易廚房的商旅、有廚房的公寓式飯店（apartment hotel）等合法住宿地點，或直接去使用飯店的公用廚房，這些地方都為煮食設計，安全、合法、設備齊全，而且完全不怕味道，「安全煮食的住宿，既方便，也不用擔心隔天被罰錢。」

作家強調，旅行最重要的是輕鬆、不麻煩，在沒有廚房的飯店自煮，風險其實比大家想像的還高，「旅館房間不是廚房，避免造成他人困擾，也避免自己被罰錢。」

h4>相關新聞請見：

快煮壺煮熱飲、泡麵好方便？ 日飯店發影片說NO︰會壞掉

旅日正妹曬帶小電鍋「在飯店開煮」 全網炎上︰丟臉丟到國外！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法