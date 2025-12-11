為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    2026桃園ON AIR跨年晚會 韓團Apink壓軸陪跨年

    2025/12/11 17:31 記者周敏鴻／桃園報導
    韓國超人氣女團「Apink」將在 「2026桃園ON AIR跨年晚會」壓軸演出。（桃園市政府提供）

    韓國超人氣女團「Apink」將在 「2026桃園ON AIR跨年晚會」壓軸演出。（桃園市政府提供）

    「2026桃園ON AIR跨年晚會」今天公布第2波演出藝人名單，包括韓國超人氣女團「Apink」、金曲樂團「宇宙人」；其中，Apink壓軸表演，陪民眾倒數迎接2026年，她們今天透過影片問候台灣的粉絲們，邀請民眾一起來桃園跨年。

    桃園市政府今天宣布跨年晚會完整演出名單，主持人唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝，演出卡司則有Apink、徐若瑄、蕭秉治、陳勢安、温嵐、YELLOW黃宣、宇宙人、icyball冰球樂團、J.Sheon、派偉俊、HUR+等11組藝人；樂天桃猿棒球隊隊長林立、副隊長梁家榮與樂天女孩們也將出席跨年晚會。

    桃園市長張善政下午出席記者會與唐綺陽風趣互動，欣賞YELLOW黃宣的表演，張善政說，跨年晚會地點在中壢區「桃園棒球場」，31日當天依現場人流分時段開放民眾免費排隊進場，劃分草坪的站位與座位2區域，可容納約2萬人；鄰近的「亞洲矽谷IOT戶外廣場」則設置戶外Live觀賞區，同步轉播晚會畫面，同時規劃跨年夜貓子美食市集、美拍打卡點等，到桃園跨年是民眾最佳選擇。

    觀旅局提醒，參加跨年晚會可多利用大眾交通工具，包括搭乘桃園機場機場捷運、台灣高鐵、市區公車等，其中，機捷41小時不休班，要讓民眾盡興瘋跨年，當天交通管制、大眾運輸、停車等相關資訊，可上「2026桃園 ON AIR跨年晚會」活動官網查詢。

    桃園市長張善政（中）與藝人唐綺陽（右）、YELLOW黃宣（左）歡迎民眾來桃園跨年。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政（中）與藝人唐綺陽（右）、YELLOW黃宣（左）歡迎民眾來桃園跨年。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政（中）歡迎民眾來桃園跨年。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政（中）歡迎民眾來桃園跨年。（記者周敏鴻攝）

    藝人「YELLOW黃宣」（中）在記者會上帶來精彩表演。（記者周敏鴻攝）

    藝人「YELLOW黃宣」（中）在記者會上帶來精彩表演。（記者周敏鴻攝）

    「2026桃園ON AIR跨年晚會」將邀來許多藝人演出。（桃園市政府提供）

    「2026桃園ON AIR跨年晚會」將邀來許多藝人演出。（桃園市政府提供）

