看不懂？當心噴飛1800！彰化和美圓環「全新標線」民眾霧煞煞

彰化線和美圓環最新道路標線出爐，以白色倒三角形配上2條平行白虛線。（記者劉曉欣攝）

彰化縣和美鎮超級蛋黃區的「和美圓環」，全新劃設白色倒三角形加上2條平行白虛線，讓民眾大喊「看不懂」！鎮公所表示，這是支線道的讓路標示，路口要減速慢行或停讓，待幹線道先行再通過；而警方說，依照規定未禮讓幹線道最高可罰1800元。

民眾指出，圓環要依序順時針方向行駛，路面畫上箭頭方向，一看就懂，但除了箭頭外，還有白色倒三角形加上2條平行白虛線，讓人看得一頭霧水，難以理解。

和美鎮公所表示，因為民眾反映劃槽化線會讓道路空間縮減，反而成為汽機車的違停區，更加危險，因此從善如流，取消槽化線，把空間都留給用路人，以劃設標線來作為引導與提醒。

由於圓環周邊以鹿和路為主要道路、也就是幹線道，其餘都是支線道，在路口通行原則，就是支線道要禮讓幹線道，因此劃設白色倒三角形，也就是「讓路線」的意思。而該路口沒有俗稱斑馬線的行人穿越線，就要再配合畫上2條平行白虛線，主要是提醒用路人，在行經該路口要減速慢行或停讓，待幹線道先行再通過。

彰化縣和美圓環本來畫有「三角飯糰」的槽化線，後來因民眾有意見而取消。（資料照，記者劉曉欣攝）

