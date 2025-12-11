紳士協會第3處據點落腳汐止長安社區 新北開設636處促進長輩健康

紳士協會在汐止長安社區成立新據點，長輩平常會來據點唱歌；聊天及下棋。（記者翁聿煌攝）

中華民國紳士協會總會長照處申請籌設的第3處新北據點，利用汐止區長安市民活動中心空間，辦理休閒健康促進、預防延緩老化等成長課程以及老人共餐，結合在地長安里辦公處，共同服務在地長輩，紳士協會總會理事長馬幼禎表示，面對超高齡社會，紳士協會落實終身學習及志願服務精神，陸續結合公部門承辦據點，不僅能服務會員，也能造福更多社區長者。

新北市社會局副局長許秀能、汐止區長林慶豐、立委廖先翔、議員白珮茹、周雅玲及民政局祕書張珀源和長安里長楊清風等人，以及當地長輩百餘人共同參加據點啟用。

許秀能說，截至今年12月，新北市65歲以上長輩已高達80萬3768人，進入超高齡社會，目前新北市除了在1032里設置里里銀髮俱樂部，全市也已開辦636處社區照顧關懷據點，提供長輩在社區健康促進、樂活學習、在地安老，感謝紳士協會從2010年7月起在樹林三多活動中心承辦第一處據點，去年10月持續在新莊區聯合市民活動中心成立第2處據點，這次在汐止區長安市民活動中心成立第3處，一起為社區長輩服務。

許秀能說，社會局為讓長輩樂齡學習，還開設許多松年大學、晚美人生課程、銀色奇肌班等，同時從明年起，擴大敬老愛心卡的使用範圍，新增國道客運、國民運動中心、計程車扣點搭乘及市立聯合醫院與29區衛生所掛號費使用。

紳士協會在汐止長安社區成立新據點，長輩有桌遊課程，也可打麻將。（記者翁聿煌攝）

紳士協會在汐止長安社區成立新據點，歡喜啟用。（記者翁聿煌攝）

