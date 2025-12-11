向陽基金會成立第8座公益課輔中心 落腳台南中西區

向陽文教基金會第8座課輔中心落腳中山國中，象徵課輔服務正式進入中西區。（圖由向陽基金會提供）

向陽文教基金會近3年積極推動公益課輔據點，迄今陪伴超過200位國中小學生，並協助180多戶弱勢家庭。基金會聘任成大、台南大學、南台科大等大學生擔任志工老師，協助學生在課業、品格與自信心上皆有顯著進步，獲得家長與學校廣泛肯定。

今天下午，向陽文教基金會舉辦「向陽第8座公益課輔中心—向陽中西區分部掛牌記者會」，第8座課輔中心落腳中山國中，象徵課輔服務正式進入中西區，未來將為更多弱勢家庭子弟提供安全、穩定且持續的課後陪伴。

今天記者會，南市議員曾培雅及執行長歐政豪主持，南市婦女會理事長童小芸、中華海洋觀光推廣與農業特色振興協會理事長侯翠玲、中山國中校長陳威介、建興國中校長侯志偉等人出席，盼能為中西區孩子打造更完整的學習支持網絡。

歐政豪表示，向陽課輔中心之所以在3年間拓展至第8座，是因為許多家庭確實面臨孩子課後無人陪伴、資源不足等問題，而中西區家長更長期盼有1處安心學習的環境。感謝中山國中協助提供場地，讓課輔中心能順利在中西區落地。

向陽基金會執行長鄭允達指出，目前中心已服務約150位弱勢學生，但在人力與資源上仍然面臨挑戰，尤其因教育部服務學習新制使志工老師人力驟減，急需更多社會力量加入。每成立1座課輔中心，就等於替更多孩子點亮希望，基金會將持續努力，期盼在2027年前擴展至10座據點。

