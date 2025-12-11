為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    向陽基金會成立第8座公益課輔中心 落腳台南中西區

    2025/12/11 16:51 記者蔡文居／台南報導
    向陽文教基金會第8座課輔中心落腳中山國中，象徵課輔服務正式進入中西區。（圖由向陽基金會提供）

    向陽文教基金會第8座課輔中心落腳中山國中，象徵課輔服務正式進入中西區。（圖由向陽基金會提供）

    向陽文教基金會近3年積極推動公益課輔據點，迄今陪伴超過200位國中小學生，並協助180多戶弱勢家庭。基金會聘任成大、台南大學、南台科大等大學生擔任志工老師，協助學生在課業、品格與自信心上皆有顯著進步，獲得家長與學校廣泛肯定。

    今天下午，向陽文教基金會舉辦「向陽第8座公益課輔中心—向陽中西區分部掛牌記者會」，第8座課輔中心落腳中山國中，象徵課輔服務正式進入中西區，未來將為更多弱勢家庭子弟提供安全、穩定且持續的課後陪伴。

    今天記者會，南市議員曾培雅及執行長歐政豪主持，南市婦女會理事長童小芸、中華海洋觀光推廣與農業特色振興協會理事長侯翠玲、中山國中校長陳威介、建興國中校長侯志偉等人出席，盼能為中西區孩子打造更完整的學習支持網絡。

    歐政豪表示，向陽課輔中心之所以在3年間拓展至第8座，是因為許多家庭確實面臨孩子課後無人陪伴、資源不足等問題，而中西區家長更長期盼有1處安心學習的環境。感謝中山國中協助提供場地，讓課輔中心能順利在中西區落地。

    向陽基金會執行長鄭允達指出，目前中心已服務約150位弱勢學生，但在人力與資源上仍然面臨挑戰，尤其因教育部服務學習新制使志工老師人力驟減，急需更多社會力量加入。每成立1座課輔中心，就等於替更多孩子點亮希望，基金會將持續努力，期盼在2027年前擴展至10座據點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播