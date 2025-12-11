女同志、未婚女性將可做試管！ 國健署：補助另案評估

行政院今通過《人工生殖法》修正草案，擴大人工生殖適用對象。國健署強調，補助是否擴大仍需依國家資源配置研議。圖為衛福部長石崇良。（圖由行政院提供）

行政院今（11）日院會通過衛福部提出的《人工生殖法》修正草案，象徵台灣生育權邁向重大里程碑。國健署回應表示，若未來新法三讀通過，新增適用對象是否能納入人工生殖補助，仍需衡量國家整體資源配置，補助辦法會在後續研議，強調「擴大適用對象」與「補助範圍」為2個不同的政策階段。

台灣少子化危機持續，生殖醫學需求也不斷提升。本次修法最大亮點，是讓已完成結婚登記的女同性伴侶、以及未婚女性，都能合法接受人工生殖服務，擴大適用族群，被視為女性生育自主與多元家庭權益的重要突破。

請繼續往下閱讀...

衛福部指出，修法的核心精神是「全面維護人工生殖子女最佳利益」。因此，本次修法同步強化多項制度，包括：知情同意程序、生殖細胞捐用管理、法律親子關係、子女血緣認知權等，目的都是保障人工生殖子女的權益與身分安全。

外界關注，在擴大適用對象後，未來是否同步享有人工生殖補助？對此，國健署婦幼健康組長林宇旋表示，補助需要另行評估，將依據國家財政、資源分配與人口政策方向綜合考量，現階段仍在討論中。

另一大重點是「人工生殖子女最佳利益評估」。林宇旋說，未來不論異性夫妻、女同性伴侶或未婚女性，術前皆須通過此項評估，確保受術者能提供孩子安全、穩定的成長環境。國外已有相關經驗，包含心理狀態、家庭支持系統、育兒環境等評估項目。

林宇旋強調，為避免利益衝突，評估將不由人工生殖機構自行進行，而是委由獨立專業機構執行。待法律三讀後，衛福部將儘速尋找合適單位，以高效率、嚴謹方式運作，避免造成生育計畫延誤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法