連丟張椅子也要收錢？彰化縣新修代清收費法 4情況才免錢

落實使用者付費，彰化民眾只要申請專車清運廢棄家具都要付費，作為各公所清潔隊的清運費收入。（彰化縣環保局提供）

彰化縣環保局最近公告施行新修正《代清除處理廢棄物收費辦法》，許多人質疑今後連淘汰一張舊椅子、一個行李箱都要付錢給清潔隊，大嘆免費清運的小確幸沒有了！

對此，環保局說，修正主要調整專車清運費用，使用者付費，民眾請清潔隊派專車清運要付費，如果能自行拆解小家具，隨垃圾車清運路線交給清潔人員一起收走，就不用收費，並非小確幸消失，是請民眾能拆解就儘量自行拆解，再交給垃圾車處理，減少清潔隊負擔與載運成本。

請繼續往下閱讀...

環保局長江培根說，有4種情況下不用收費，一是隨垃圾車固定清運路線讓垃圾車載走，但一定要先解體。二農曆春節前，歲末年終大掃除，環保局授權各公所自行公告免費代清運大型廢棄家具。三風災、水災等天然災害造成的廢棄物，公所也可依規定公告指定時段供民眾排出並免收費。四為列冊低收入戶、中低收入戶免費代清運。

沙發、彈簧床墊等大型家具，過去有些公所以一車或半車計價收取清運費，往往讓只想丟一、兩件家具的民眾抱怨不划算。在這次修正辦法中，除了原有的「以車計價」之外，新增「以件計價」與「隨袋計價」兩種收費方式，打破以往必須用專車計價的高門檻。

例如，家戶如果只需要清運單件或數件自行拆解不了的家具，可以選擇新增「以件計價」單人座沙發200元、整組沙發（含茶几）1400元，相較於以往整車或半車計價更為划算。同時，考量到有清理小體積廢棄物的需求，新增的「隨袋計價」方式，如120公升袋裝廢棄物僅收取145元清運費，也比傳統以車計價更便宜。調高「以車計價」費用因應人力上漲、物價波動並比照其他縣市收費標準調整。

收費辦法2017年訂定至今，實務愈來愈難應付民眾多元的清運量，新修正後多方式並行，民眾可自行選擇最划算方式。

收費方式彈性，如果只有一張椅子可用以件計價，若不想付費就要自行拆解後隨垃圾車清運路線一起交給清潔人員處理。（彰化縣環保局提供）

沙發等大型家具可採以件計價付費。（彰化縣環保局提供）

歲末年終大掃除，彰化環保局授權公所自行公告免費服務時間與方式。（彰化縣環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法