為長輩辦桌 台電新營區處認捐年菜、新營高工學生秀廚藝

為長輩辦桌。（記者楊金城攝）

冬至前夕，台電新營區營業處與新營高工餐飲科攜手合作，今天（11日）為弱勢長輩舉辦了1場溫馨的「團圓平安宴」，一同享用佳肴，感受愛的暖流。台電新營區處員工並捐出11萬5千元給華山基金會新營愛心天使站，認捐115份愛心年菜。

台電新營區處處長黃啓通表示，台電公司肩負電力建設及穩定供電使命，也善盡企業社會責任，新營區處已連續13年參與華山基金會公益活動，對孤苦長輩的溫馨關懷從不間斷，今年區處同仁踴躍捐款認捐華山的愛心年菜贈送弱勢長輩，盼拋磚引玉有更多愛心人士參與關懷三失老人。

請繼續往下閱讀...

「團圓平安宴」在新營高工餐飲科教室辦了2桌，邀弱勢長輩代表出席，校長李秋嫺說，為了冬至團圓平安宴，餐飲科動員所有師生，提前1個多月規劃菜色，針對長者營養需求及牙口設計菜單，端出百合雙鮮添好運、金絲鱸捲賀團圓、長壽富貴豬腳麵等8道菜，意喻福氣齊發，不僅讓學生展現學習廚藝的成果展，也讓長輩在冬至前大飽口福，讓心靈與口腹都感受到社會的溫暖與善意。

黃啓通、李秋嫻等人還親自端年菜上桌，席間關心長輩的生活起居及健康情形，提醒天冷要特別注意保暖；餐飲科學生還表演製作甜點。

華山基金會新營站長蘇佩君指出，感謝台電新營區處及新營高工的支持，讓長輩不僅品嘗到美味佳餚，更重要的是，在特殊時節能感受到被關愛與陪伴。

台電新營區處處長黃啓通為長輩端上年菜。（記者楊金城攝）

台電新營區處處長黃啓通（右）代表捐款認捐年菜。（記者楊金城攝）

新營高工校長李秋嫺（右一）捐贈學生製作的糕點給華山新營站照顧的長輩。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法