    學生與車爭道 雲林砸近億改善4校通學步道

    2025/12/11 16:49 記者黃淑莉／雲林報導
    斗六市公誠國小打造通學步道，讓學生上下學更安全，且成為附近居民晨昏散步好所在。（記者黃淑莉攝）

    給孩子安全通學空間，立法院內政委員會今（11）日到雲林考察，立委許宇甄、丁學忠爭取水燦林國小、北港高中、越港國小及平和國小等4校建置通學步道，總經費約9000多萬元。國土署副署長於望聖表示，將依據現勘結果，加速審查流程，儘快核定預算，讓學童、居民能享有安全、人本的步行環境。

    雲林縣多所學校因人行空間不足，或是路面遭占用，鋪面破損、坑坑洞洞，學生上下學要與車爭道，險象環生，配合中央提升人行安全計畫，縣府、各公所陸續提出學校通學步道建置，縣府教育處統計，全縣187所公立國中小學，已有106所完成通學步道設置。

    教育處表示，為讓通學步道達到最大效益，縣府要求新建置通學步道須將學校圍牆內縮，增加步道寬度，今年1至10月已有14校完成建置，因為圍牆內縮步道寬變寬，設有休息椅、植栽綠美化等，學生上下學更安全，也成為附近居民散步所在。

    內政委今天考察水燦林國小、北港高中、越港國小及平和國小通學步道考察，其中北港高中學校周邊4條主要道路都沒有人行空間，學生每天在車陣中穿梭，險象環生，通學步道經費近5000萬元，越港國小校方願意退縮圍牆，打造更安全、舒適的人行空間，經費約需1650萬元。

    許宇甄說，水燦林是水林都市計畫區內唯一一所小學，周邊環境多年未改善，校門前車輛往來頻繁，地方提出改建經費約1950萬元，另平和國小有人行道但高度不夠、鋪面破損，將墊高人行道，並增設55公尺接送車彎，經費約需600萬元。

    丁學忠表示，許多校園周邊道路因人行空間不足、路面高低落差大、視線死角多，學生與行人被迫步入車道，安全風險甚高，希望國土署能加速審核，讓工程能早日完工，確保學生行的安全。

    斗六國中學生人數逾1500人，每到上下學時間車流多，通學步道建置學生步行更安全。（記者黃淑莉攝）

