南市府率先引進數位員工 「小白」上線倒數

台南市府首位編號0001「數位員工」，預年底正式上線。（記者洪瑞琴攝）

台南市政府引進編號00001號服務機器人「小白」，是第1台由台灣自行研發生產的市府「數位員工」，預計12月底正式上線。以往測試都選在深夜，今（11）日首度在白天測試，立刻吸引府內員工與洽公民眾圍觀。

南市府秘書處表示，台南作為智慧城市，這次率先在6都市府中導入數位機器人，目前小白仍在安裝程式與資料庫、進行測試調校，預計年底前會正式上線投入服務。

今天測試亮相，已有不少民眾搶先與小白互動，但它目前僅支援國語，有人用台語問「呷飽未？」小白立刻「愣住」、沒有反應，十分逗趣。

小白造價約150萬至160萬元，工程師說它每6小時要充1次電，充電座也已裝好。未來白天會在市府大廳協助指引洽公，晚間則會駐守在市府；更特別的是，小白有「手」，能自己按電梯按鍵、搭電梯上樓，未來還能幫民眾按電梯。

研發團隊全智通透露，小白的聊天能力其實很完整，「什麼都能聊」，但系統已設定避開宗教、政治、投資等敏感話題。後續功能也會持續升級，期待成為市府24小時不打烊的貼心助理。

台南市府首位「數位員工」小白，目前測試準備階段。（記者洪瑞琴攝）

