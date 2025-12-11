台中里長騎UBike視查建設 民眾讚「里長伯來巡田水」

台中龍井里長騎UBike「巡田水」，區長何宜真（右）陪騎巡視地方建設。（記者黃旭磊攝）

台中龍井區田中等20多里里長騎YouBike（暱稱為UBike），巡視管筏公園、水裡港公園、西濱橋下遊憩設施及河濱運動公園等地方建設，居民看到龍井區里長聯誼會長張文慶「里長伯騎車巡田水」建設，都感到驚訝且親切直呼「讚啦。」

龍井區位於台中海線地區，因幅員遼闊，當地里長多年來在12月騎單車巡視整年建設，被居民暱稱為「巡田水」（台語：巡視田間灌溉稻苗），龍井區長何宜真今年7月上任，昨天起連續兩天會同工建課長陪「里長伯」騎車，眾人巡視途中提出建設及需改善方案，里長說「暖冬艷陽下，騎車對建設越有靈感。」

車隊今天（11日）巡經山腳里南山截水溝、鷺山坑公園，龍泉里：沙田路5段人行道及社福園區，龍崗里三陽玉府天公廟綠地、水師寮公園，竹坑里登山步道入口意象及鯉魚山公園，回程途徑竹師路朝奉宮拜拜，也趕往查看龍津里蚵寮彩繪、忠和里中央路道路徵收及龍海國小校舍。

龍井區里長聯誼會長張文慶說，20多人騎經舊車路接龍北路水塔一帶，視查舊車路三巷道路徵收，也去守望相助隊及龍東派出所給警員及隊員打氣。

