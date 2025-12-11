為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    首屆全國青年公共參與競賽 創意提案點亮新竹縣公共議題

    2025/12/11 16:45 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣第1屆全國青年公民提案競賽「竹光寶盒｜城市共創靈感庫」今天在縣府大廳發表，縣府發出21萬元總獎金。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣第1屆全國青年公民提案競賽「竹光寶盒｜城市共創靈感庫」今天在縣府大廳發表，獲獎團隊以展覽及提案內容簡報，呈現青年如何以創意行動回應在地公共議題及推動社會創新，縣府發出21萬元總獎金，勉勵青年展現跨領域創新與行動能力，金鐘獎主持人吳鳳也以決選評審及貴賓身分出席。

    縣長楊文科表示，這次青年朋友提案內容多元豐富，包括永續環境、社福及都市經濟發展等面向，年輕人展現創意無限及細心觀察，尤其運用年輕人時下流行溝通方式，將帶來更大的效益，也感謝教育部青年發展署給予支持，未來每年會持續遴選出非常棒提案，與相關局處進一步討論，並提出解決方案，歡迎更多青年朋友一起參與公共議題，攜手照亮新竹縣。

    縣府局處也針對提案回應相關建議，包括交旅處肯定【風城智遊】結合數位化與旅遊體驗的創新設計，環保局則針對【新竹「封」垃圾 救「河川」】團隊提案內容分享竹縣自2024年起推動裸賣專區、循環容器、循環杯與二手交換等措施，並鼓勵團隊依循既有模式擴大無包裝與減廢行動。

    這次競賽由教育部青年發展署擔任指導單位，並以「公共參與培力」與「民主實踐」為主軸，共吸引全國23組青年團隊報名。經決選後，由【風城智遊】與【竹青AI特攻隊】獲得「城市共創優秀獎」，【新竹「封」垃圾 救「河川」】、【她的所在】與【安娜牧羊人行銷有限公司】獲得「城市共創佳作獎」。

    評審吳鳳肯定青年對公共議題的投入，他也提到，這些提案都非常好及多元，希望有機會落實，這次感受到年輕人非常有想法，加上竹縣支持，相信讓很多年輕人有機會實現夢想。

    教育局長楊郡慈表示，未來這5件獲獎提案內容將提供相關局處作為施政參考，促進更多青年構想進入政策討論或跨單位合作，以行動落實「青年參與 ×城市共創」的精神。

