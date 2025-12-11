連8年傳愛不間斷 民間企業伴伊甸長輩手作聖誕花圈

豪棋建設號召數位員工及住戶加入志工行列，陪伴長輩手作聖誕花圈。（圖由伊甸基金會提供）

在耶誕佳節來臨的溫馨時刻，豪棋建設連續8年傳愛不間斷，今年再度攜手伊甸基金會，今天舉辦「豪棋築夢 聖誕傳愛」志工活動。總經理林慶輝號召員工及住戶，加入志工行列，到伊甸台南「以勒巷弄長照站」，陪伴10多位阿公阿嬤手作聖誕花圈，並捐贈1台機車，提升伊甸訪視服務量能。

豪棋建設總經理林慶輝表示，今年再度帶著同仁與住戶走進巷弄長照站，藉由陪伴長輩手作，將祝福緊繫在聖誕花圈裡，讓這份溫暖持續流轉。而豪棋建設對社區長者的陪伴，就像花圈的圓一樣，讓我們與長輩更為相連，關懷延續不斷。

伊甸資源發展處長黃子倢表示，以勒巷弄長照站自2017年成立以來，長期服務社區年長者，目前平均年齡超過80歲，其中約1/3罹患失智症。為延緩他們身心退化，並提升生活品質，站內規劃體適能活動、音樂學習，以及認知促進等多元課程，讓長者在互動與學習中，找回生活樂趣與自信，同時也分擔家人的照顧壓力。

伊甸基金會邀請社會大眾，一同支持「老人照顧服務計畫」，用實際行動陪伴長輩的每一天。讓他們安心地在熟悉的社區生活，勇敢迎向屬於自己的快樂老年。

