特管辦法「大外科」名單難產 石崇良：補訓不如重新申請外科

衛福部長石崇良重申，家醫、急診2科與其他外科系的訓練落差大，若要補訓不如重新接受外科完整訓練。（記者邱芷柔攝）

家醫科與急診科是否納入可執行醫美手術的「大外科」範圍，成為特管辦法修法最具爭議的焦點，衛福部長石崇良昨坦言「個人不認同」，衛福部與醫界3度協商仍未形成共識，預計下週再議。至於是排除家醫、急診，還是補訓後仍可執刀？石崇良今（11日）受訪表示，2科與其他外科系的訓練落差大，若要補訓不如重新接受外科完整訓練，若學會仍希望爭取，也可考慮採行雙專科共同訓練模式。

衛福部正預告特管辦法修正草案，重點包括2019年後取得執照者須補足PGY（畢業後一般醫學訓練）才能執行醫美處置、執行美容醫學手術的醫師需具備「大外科」資格、診所執行高風險手術須通過評鑑等。

醫事司與相關醫學會經過2次會議後，曾初步形成將家醫、急診等11個專科納入「大外科」、並以「輔導認證」取代強制評鑑的共識。不過在昨天第3度協商時，11個專科醫學會與醫師公會全聯會仍對家醫、急診是否具備足夠外科能力意見分歧。

石崇良今天下午出席「2025年品質認證授證典禮暨記者會」時坦言，他對幾次開會的結果「不滿意」，未來大外科概念將回到「實質上要有完整訓練的外科醫師（well-trained）」，醫事司比對所有專科訓練計畫，結果顯示家醫科、急診科的訓練內容確實與一般外科有差距。

他進一步說明，第一，家醫科與急診科屬「橫向訓練」科別，外科訓練時數與案例量明顯低於其他外科系；第二，部分專科聚焦於特定解剖區域，例如眼科、頭頸外科熟悉頭頸部以上的處置，但若要跨部位執行醫美手術，也必須補足相對應訓練；而最高風險的手術已被排除於這些科別之外，但若涉及其他部位手術，仍需評估。

至於究竟是將家醫科、急診科排除在大外科之外，或讓其補訓後可執刀？石崇良說，以目前的訓練差距來看，如果補訓要補上1、2年，不如重新走外科訓練更實際。他也提出，若醫學會有意願，可研議採行「雙專科」共同訓練模式，例如早期泌尿科、神經外科、整形外科皆採類似作法，訓練時間較長，完訓後可同時取得2張專科執照，這樣的模式也有助增加外科人力，細節可由各專科學會研議。

對於修法時程是否受爭議影響，石崇良強調，仍會在12月底前公告，並於明年1月1日正式上路，新制設有落日條款，不會造成立即衝擊，不過應揭露的資訊會同步公開，衛福部將建立美容醫學專區，公開診所、醫師專科資格等資料，提高透明度。

已通過美容醫學品質認證的開業診所院長黃昱豪表示，醫美手術涉及侵入性與麻醉風險，醫師訓練絕非「喊一喊」就能動刀。他直言，若其他科別希望爭取手術資格，必須在專科訓練階段即納入足夠的開刀時數、完整案例量與跨部位操作訓練，且相關標準應明確寫入專科制度。對新進醫師而言，他認為應依照新制選擇能提供完整外科訓練的科別，「想做什麼手術，就去選擇能訓練你的科別，這才是對病人最安全的制度。」

