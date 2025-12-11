澎湖第二羽球館夢碎！3座新運動場館恐淪「蚊子館」

澎湖三座中小型體育館興建計畫出爐，第二羽球館夢碎。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣議會定期大會，昨（10）日通過興建3座中小型運動場館預算，分別是桌球、足球和武術館，卻未見眾人期盼的羽球館。立委楊曜與議長陳毓仁紛紛「神預言」，將淪為蚊子館，就連前陳光復第一任執政時縣政顧問郁國麟，也不看好這些場館的未來。

楊曜表示，在澎湖足球並不是熱門的運動項目，全縣只有8所國小共107位學童參與足球訓練，另有2所國中有37個足球隊員，這些學校校內都設有訓練場地。運動部的資料顯示澎湖並沒有武術相關的培訓選手，各級學校雖然有個別的武術教育發展，也都在校內設有訓練場所。

楊曜指出，澎湖縣政府放棄興建具備多項球類運動功能、並且設有直排輪賽道的全民運動館，而以「桌球館」、「兒童足球館」、「武術培訓中心」3座中型場館做為替代，在決策上本身就有問題，更離譜的是，行政院在審查計劃的時候已經明確指出：兒童足球館與武術培訓中心預期使用人數太低，相關培訓師資人力也不足的情況下，還是以地方執政者的政黨顏色為考量給予高額補助，令人失望。

議長陳毓仁表示，一般縣市只需要一座國民運動中心，就能整合健身、桌球、羽球等等球類、泳池、溜冰場、多功能教室等各式運動設施，一塊基地、一套規劃，即能滿足縣民需求。然而澎湖縣政府卻在可以「一次到位」的前提下，選擇將空間切割成3個獨立場館，各自花錢、各自管理，更令人難以理解的是，縣府在做出這樣的規劃時，似乎完全沒有把羽球愛好者的需求放在心上。

足球運動各校都設有訓練場館，運動人口也不比羽球。（記者劉禹慶攝）

