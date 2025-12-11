北市富陽街多貓遭虐死 許淑華籲修動保法、促北市補足動保人力

台北市議員許淑華出席立委郭昱晴召開的動保記者會，呼籲修改動保法，讓第一線動保人員有更完善的執法依據。（圖擷取自許淑華臉書）

台北市信義區富陽街日前爆出多隻貓咪死亡案件，而在此之前，台北市議員許淑華已先協助救出1狗4貓，她今天（11日）出席立委郭昱晴召開的動保記者會，呼籲修改動保法，讓第一線動保人員有更完善的執法依據，也希望台北市政府盡快處理動保處嚴重人力不足的問題。

許淑華提及她之前參與救援的富陽街案件指出，台北市動保處在今年8月16日就接獲通報，游姓飼主疑似有飼養不當導致貓咪死亡的情況，帶回4隻貓咪安置。但當時動保人員未能夠進一步詳細查看飼主住宅，無法掌握她到底領養多少犬貓。直到11月28日，民眾再次檢舉，動保處才會同派出所、衛生局、信義社福中心現場訪查。

請繼續往下閱讀...

許淑華說，這次遲來的訪查，查出屋內還有瘦弱的1犬5貓，進一步追查發現飼主曾一口氣丟棄10多隻貓咪遺體。她說，從8月中拖到11月底，如果當初早點進門訪查，是不是就能挽救多一點小生命呢？但現行制度中，動保人員若沒有警察或里長的協助，是沒有進屋搜查的法律依據。但她認為，8月時，飼養狀況已有明顯異常，且飼主曾有違反《動保法》的紀錄，足以判斷必須進入屋內查看。應研擬增加第一線訪查人員的執法依據，得以在發現異常的第一時間就即早介入，而不是因為權限不足而被擋在門外。

許淑華也提到，台北市動保處目前缺額達20位、獸醫師缺額達11位，都是40%以上的比例，面對每年破萬件的動物救援案，動保處已變成北市府「史上最血汗單位」，她在市政總質詢時，已要求台北市長蔣萬安拿出具體方法，解決北市府動保處的人才荒。

許淑華說，現行動保法第25條，虐殺動物致死罰則為最高2年以下有期徒刑，富陽街一案至少14隻貓受害，但若是同一時間發生，依法將視為同一案，最高罰僅2年以下有期徒刑。此外，第25-1之規定「使用藥物、槍械，致複數動物死亡情節重大者」的要件太過侷限，對惡意的飼主難以嚇阻，應修法調整要件以及範圍，並提升罰則。

許淑華說，這件虐待動物案件的游姓飼主，是透過網路上的社團反覆認養、躲開監管，才能大量收養貓咪；呼籲愛爸愛媽在網路社群上對這類黑名單提升警覺，拾獲救援幼貓，建議交由合法機構，例如動物之家來協助處理，以避免違反法規而被開罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法