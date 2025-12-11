東港原創音樂劇《港墘仔》 迎王陣頭文化12/20首登劇場舞台

東港原創音樂劇《港墘仔》集結多位跨界實力派演員演出。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府自製音樂劇《港墘仔》，本（12）月20日將於屏東藝術館首演，集結多位跨界實力派演員首次同台，並邀請東港東隆宮大漢樂團及下頭角客串亮相，是全台唯一將陣頭文化完整搬進劇場的原創台式音樂劇，用歌聲串起東港人的信仰、生活與情感，帶領觀眾感受笑淚交織的港邊人生。

《港墘仔》由屏東縣政府委託製作，並由連續獲選屏東傑出演藝團隊的「星星戲樂」操刀，屏東大學教授施百俊編劇，以東港民俗信仰與海港日常，打造一齣笑中帶淚、濃厚在地情感的音樂劇。全劇除了使用耳熟能詳的台語金曲，更加入東港大漢樂團原音演奏的嗩吶、鑼鼓聲，甚至與東港在地陣頭共同排練，使表演形式與文化底蘊深刻合一。

演員卡司包括管罄、倪安東、錦雯、大甜、郭耀仁等實力派演員，演員們一拿到劇本便被東港的人情味深深吸引。他們用歌聲唱出勇敢與脆弱、離鄉與返鄉，也唱出屏東特有的直率與溫暖。

《港墘仔》以「港墘仔燒烤」為主場景，講述東港當地人聚會、歡唱、共度人生風雨的所在，勾勒出三代人物間的情感糾葛與成長痕跡。原創音樂從《溫的囝仔》到《港墘仔的歌》，每一首都像是為生命寫下的註腳，譜出真正屬於在地的人生節奏。

屏縣府文化處指出，為貼近東港生活，劇組進行多次田野調查，走訪王船文化館、東隆宮、鹽埔漁港與鎮海公園，向耆老請益迎王文化，共同完成一部真正「在地共創」的作品，這正是屏東最珍貴的文化能量。《港墘仔》12月20日下午2時30分及晚上7時30分各演出一場，期盼未來能發展成定目劇，在三年一科的東港迎王祭，讓更多人一起透過歌聲、戲劇走進屏東，認識東港的文化。

