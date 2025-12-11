玩樂高累積對機械實作興趣 黃信詒走技職奪金牌、賺一桶金

自小玩樂高累積對機械實作興趣，黃信詒走技職奪金牌還賺到一桶金。（技專校院招生專業化總辦公室提供）

從玩樂高積木逐漸培養出對機械結構及實作的興趣，求學時進而投入技職就讀，勤益科技大學機械系二年級學生黃信詒，在大一就奪下全國技能競賽工業機械職類金牌，並透過勞動力發展署中彰投分署與學校產學合作安排，進入大立光電進行實務訓練，提早接觸產業現場，學以致用、賺上人生第一桶金。

黃信詒回憶，自己小時候喜歡玩樂高積木，因而對機械結構與動手實作有高度興趣，國中時即參加技藝競賽，奠定基礎技能。而受到就讀台中高工的哥哥影響，當時升學也決定追隨腳步，進入台中高工就讀機械科，參與台中高工和職訓局合作的產學專班。

談到學習歷程，黃信詒提到，高一都在學校讀書，高二開始在職訓局接受專業機械操作與理論訓練，高三密集投入技能競賽準備，每日從早到晚進行加工、焊接與組裝練習。終於在高三時如願拿下第一張中區金牌，不過在首次全國賽中卻因失常未能發揮理想成績，但他並未氣餒決心再拚。

黃信詒就讀勤益科大一年級時，憑藉著不服輸的拚勁，終於以穩定表現奪得全國冠軍，並藉由學校的媒合，提早進入大立光電工作。企圖心強的他，大一考取塑膠射出乙級證照，大二開始平日白天於大立光電工作，下班時算準車程，從公司回到學校修課，把握學以致用、理論與實務相互驗證的學習模式，也朝著人生第一桶金邁進。

黃信詒認為，透過技能競賽和產業實習，不僅累積了專業技能，也培養臨場反應與解決問題的能力，這是課堂之外的重要收穫。他以自身經歷建議尚未確定升學方向的國中學生，不妨可考慮技職教育，藉由實作與挑戰發掘興趣與潛能，過程中不但獲得專業成就感，未來也會是產業界炙手可熱的人才。

技專校院招生專業化總辦公室執行長陳素芬表示，黃信詒的經驗，正是技職教育結合產業合作、啟發學習動機並引導學生走向專業發展的最佳示例。學生及早啟動興趣探索與技能培養，不僅能奠定職涯方向，更能在國際競爭中站穩腳步。

