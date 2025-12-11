為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    玩樂高累積對機械實作興趣 黃信詒走技職奪金牌、賺一桶金

    2025/12/11 14:33 記者楊綿傑／台北報導
    自小玩樂高累積對機械實作興趣，黃信詒走技職奪金牌還賺到一桶金。（技專校院招生專業化總辦公室提供）

    自小玩樂高累積對機械實作興趣，黃信詒走技職奪金牌還賺到一桶金。（技專校院招生專業化總辦公室提供）

    從玩樂高積木逐漸培養出對機械結構及實作的興趣，求學時進而投入技職就讀，勤益科技大學機械系二年級學生黃信詒，在大一就奪下全國技能競賽工業機械職類金牌，並透過勞動力發展署中彰投分署與學校產學合作安排，進入大立光電進行實務訓練，提早接觸產業現場，學以致用、賺上人生第一桶金。

    黃信詒回憶，自己小時候喜歡玩樂高積木，因而對機械結構與動手實作有高度興趣，國中時即參加技藝競賽，奠定基礎技能。而受到就讀台中高工的哥哥影響，當時升學也決定追隨腳步，進入台中高工就讀機械科，參與台中高工和職訓局合作的產學專班。

    談到學習歷程，黃信詒提到，高一都在學校讀書，高二開始在職訓局接受專業機械操作與理論訓練，高三密集投入技能競賽準備，每日從早到晚進行加工、焊接與組裝練習。終於在高三時如願拿下第一張中區金牌，不過在首次全國賽中卻因失常未能發揮理想成績，但他並未氣餒決心再拚。

    黃信詒就讀勤益科大一年級時，憑藉著不服輸的拚勁，終於以穩定表現奪得全國冠軍，並藉由學校的媒合，提早進入大立光電工作。企圖心強的他，大一考取塑膠射出乙級證照，大二開始平日白天於大立光電工作，下班時算準車程，從公司回到學校修課，把握學以致用、理論與實務相互驗證的學習模式，也朝著人生第一桶金邁進。

    黃信詒認為，透過技能競賽和產業實習，不僅累積了專業技能，也培養臨場反應與解決問題的能力，這是課堂之外的重要收穫。他以自身經歷建議尚未確定升學方向的國中學生，不妨可考慮技職教育，藉由實作與挑戰發掘興趣與潛能，過程中不但獲得專業成就感，未來也會是產業界炙手可熱的人才。

    技專校院招生專業化總辦公室執行長陳素芬表示，黃信詒的經驗，正是技職教育結合產業合作、啟發學習動機並引導學生走向專業發展的最佳示例。學生及早啟動興趣探索與技能培養，不僅能奠定職涯方向，更能在國際競爭中站穩腳步。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播