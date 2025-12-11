屏縣再查獲養豬場違規餵廚餘 封鎖場內豬隻裁罰80萬元

長治鄉一處畜牧場被查獲廚餘動物性廢渣。（屏東縣政府提供）

屏縣長治鄉林姓養豬農民的畜牧場違規餵養豬隻廚餘，遭屏東縣府聯合稽查小組查獲，被依違反《動物傳染病防治條例》、《飼料管理法》合計裁罰80萬元，場內逾200頭豬隻也被即刻封鎖禁止移動。這是屏縣第二起查獲違規餵廚餘的案例。

屏東縣府聯合稽查小組上（11）月26日主動聯合稽查列管的再利用檢核養豬戶，查獲長治鄉林姓養豬場違規餵養豬隻廚餘，該場共飼養215頭豬隻，稽查人員現場發現2桶廚餘及2桶動物性廢渣，縣府今（11）日公布裁處結果，業者依違反《動物傳染病防治條例》遭重罰60萬元，以及違反《飼料管理法》再處20萬元罰鍰，合計裁罰80萬元。

屏縣動物防疫所表示，稽查當日立即開立全場豬隻禁止移動管制書，並採樣豬隻及廚餘，送驗初篩結果均為非洲豬瘟陰性，確認無疫情傳播，同時，豬場內進行廚餘與動物性廢渣去化工作，並啟動畜牧場與周邊道路清消，全面提升生物安全措施，以維護本縣養豬產業安全。

屏東縣非洲豬瘟災害應變中心再次呼籲，為防範非洲豬瘟疫情至今仍不得使用廚餘餵飼豬隻，後續仍持續維持高強度稽查工作，請養豬場切勿違規心存僥倖，絕對嚴懲到底。

長治鄉林姓養豬農民飼養2百多頭黑豬。（屏東縣政府提供）

畜牧場周邊進行清消加強場內生物安全工作。（屏東縣政府提供）

