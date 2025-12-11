苗栗後龍甘藷花生節 12/20邀民眾「控窯趣」

苗栗後龍甘藷花生節，20日邀民眾「控窯趣」。（圖由後龍鎮公所）

甘藷、花生為苗栗縣後龍鎮重要農產，並與西瓜同列為「後龍三寶」，後龍鎮公所近年來辦理甘藷花生節吸引不少民眾踴躍參加，其中重溫農村控窯更是一大亮點，後龍鎮公所今天也宣布，今年度後龍甘藷花生節將於20日登場，開放600組報名，網路與現場報名各300組，有意現場報名民眾可於15日至後龍鎮公所完成報名並繳費，網路報名則可上後龍鎮公所臉書粉絲團。

後龍鎮公所表示，後龍甘藷綿密又香甜、特選的台南9號花生果粒飽滿、香味濃郁、口感酥脆，活動當天現場更有各式豐富多元的在地農特產品供民眾品嘗及採購，歡迎民眾踴躍報名，一起來後龍「趣後龍 樂焢窯」

後龍鎮公所也說，活動提供600組焢窯食材箱，內容除10斤甘藷、1斤花生及1隻土窯雞，今年更加碼提供在地的雞蛋及玉米等食材，還有美食好康券及宣導品。

早期控窯是稻作收割後，農閒時期的休閒娛樂之一，親友一起升火、起窯，放入農作物例如甘藷，之後進行打窯、夯實程序，不少人會等烤熟農作物出窯，餘火還可煨花生。

