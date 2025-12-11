為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    歷經10年竹縣湖口高中斥資9.5億新校區首期落成

    2025/12/11 13:11 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣立湖口高中高中部新校區一期工程新校舍巧妙融入縣鳥「五色鳥」意象，象徵鼓勵學生突破框架、勇敢築夢。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣立湖口高中高中部新校區一期工程新校舍巧妙融入縣鳥「五色鳥」意象，象徵鼓勵學生突破框架、勇敢築夢。（記者廖雪茹攝）

    斥資9.54億元的新竹縣立湖口高中高中部新校區第1期工程，10餘年來歷經疫情缺工缺料、物價上漲等重重挑戰後，今天舉行竣工典禮；嶄新校舍巧妙融入縣鳥「五色鳥」意象，鮮明色彩與如鳥翼般的屋頂曲線，象徵鼓勵學生突破框架、勇敢築夢。

    縣長楊文科主持揭牌儀式，他特別向幕後功臣工務處與教育局團隊，及工程人員致上謝意，讓湖口高中遷建案歷經重重困難，仍展現縣府團隊執行力。楊文科表示，湖口高中遷校案過程艱辛，2017年著手規劃，他在2020年上任後，與新任教育局長楊郡慈合作全力推動，期間也感謝工務處長戴志君解決各項困難，一期校舍今天正式落成。

    湖口高中1、2期工程總經費共計17億，1期工程包含5棟主體建築（A至E棟），設有普通教室28間、專科教室26間及圖書館等空間。全區符合綠建築節能、減碳指標，是一座兼具環保精神與現代美感的智慧校園。

    楊郡慈表示，湖口高中高中部已擴增至21班，並增設AI實驗班，將結合在地科技產業優勢，培養學生具備AI思維、解決問題及跨域整合的能力。未來縣府將持續推動2期工程，興建體育館及更多專科教室，並計畫增設電機與電子群、設計群等職業類科，讓湖口高中成為一所兼具普通科與職業類科的多元展能教育環境 。

    湖口鄉長吳淑君、縣議員羅美文、吳菊花、何建樺、陳栢誠、甄克堅、林碩彥等，以及湖口鄉各村長、鄉民代表踴躍出席。校長姜錢珠感謝各界的支持，並表示落成典禮後，將結合高中建校28週年校慶辦理系列活動，見證湖口高中邁向新里程碑。

    斥資9.54億元的新竹縣立湖口高中高中部新校區1期工程，10餘年來歷經疫情缺工缺料、物價上漲等重重挑戰後，今天舉行竣工典禮。（記者廖雪茹攝）

    斥資9.54億元的新竹縣立湖口高中高中部新校區1期工程，10餘年來歷經疫情缺工缺料、物價上漲等重重挑戰後，今天舉行竣工典禮。（記者廖雪茹攝）

    斥資9.54億元的新竹縣立湖口高中高中部新校區1期工程，10餘年來歷經疫情缺工缺料、物價上漲等重重挑戰後，今天舉行竣工典禮。（記者廖雪茹攝）

    斥資9.54億元的新竹縣立湖口高中高中部新校區1期工程，10餘年來歷經疫情缺工缺料、物價上漲等重重挑戰後，今天舉行竣工典禮。（記者廖雪茹攝）

    湖口高中高中部擴增至21班，並增設AI實驗班。（記者廖雪茹攝）

    湖口高中高中部擴增至21班，並增設AI實驗班。（記者廖雪茹攝）

    湖口高中高中部擴增至21班，並增設AI實驗班。（記者廖雪茹攝）

    湖口高中高中部擴增至21班，並增設AI實驗班。（記者廖雪茹攝）

