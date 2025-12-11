為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大甲與大安交通銜接不足 中市議員要求建構區域環狀公車路網

    2025/12/11 13:15 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市大甲大安公車路線多幹道型，無法滿足居民生活圈交通需求。（施志昌提供）

    台中市大甲大安公車路線多幹道型，無法滿足居民生活圈交通需求。（施志昌提供）

    台中市公車路線都以「幹線式」為思考，民進黨議員施志昌表示，對於大安、大甲較偏遠地區，若從市區出發採一線到底路線，因路線長只能停大站，無法遶到較偏遠的點，對居民而言很不方便，質疑市府忽略兩地民眾生活圈互動的交通需求，要求市府應推動中型巴士式的「大甲至大安區域環狀的公車路網」，以補足公共運輸斷層。

    台中市政府交通局表示，已新闢661、662、657、668、699、839等路線，串聯甲安農地重劃區、建興、西岐、太白里等多個偏離省道的聚落，連接至鐵路車站等轉乘節點；此外，同時導入「市民小巴」服務偏鄉路線，以減輕大型公車負擔，使其更專注服務主要幹道，也會納入後續公車路網通盤檢討。

    議員施志昌指出，台中市區的公車路線多採幹道方式規劃，但是對偏鄉地區公車規劃不應如此，目前大甲、大安兩地的公車多以放射狀分布，雖有92、95等路線銜接，但缺乏一線到底的區域型環狀網絡。

    他強調，以大量運輸為導向的幹線設計常脫離居民生活圈，民眾通勤需多次轉乘、耗時冗長，此外，大甲、大安市區道路狹窄，大型公車進入容易造成壅塞與安全疑慮，而偏遠路線因經濟效益不足及司機短缺，常出現減班、脫班甚至停駛情形，影響交通權益。

    施志昌以日本為例，日本居民一從鐵路出來，就有環狀線的公車可以搭乘，而大甲與大安構成緊密的共同生活圈，居民往來頻繁，現行公共運輸系統存在明顯斷層，大安居民若要前往大甲市區洽公或轉乘鐵路，往往須轉乘兩次以上，導致通勤時間冗長、交通不便。

    他指出，目前行經大甲、大安的公車路線共有29條，顯示已有一定運輸基礎，他建議交通局以兩區為核心，整合現有資源、規劃區域性環狀幹線中型巴士，讓民眾可「直達」不必再多次轉乘。

    市議員施志昌要求市府規劃大甲大安中型公車環狀路網。（施志昌提供）

    市議員施志昌要求市府規劃大甲大安中型公車環狀路網。（施志昌提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播