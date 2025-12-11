為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭五結防潮閘門改善工程超前 施工進度逾42％

    2025/12/11 13:10 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭五結防潮閘門改善工程超前，施工進度逾42％。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭五結防潮閘門改善工程超前，施工進度逾42％。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府向中央爭取前瞻基礎建設計畫經費，改善五結防潮閘門，總經費22.7億元，去年2月開工後，地方持續關注工程進度，宜蘭縣代理縣長林茂盛今天前往視察，水利資源處表示目前整體施工進度已達42.08％，較原訂時程超前1.42％。

    五結防潮閘門改善工程是宜蘭縣內重要水利建設，工程採3階段圍水推動，其中第一階段的防潮閘門已順利完成裝設，現正進行吊門機定位作業，全案自去年2月開工後，預計於2027年11月完工。

    縣府水利資源處表示，工程完工後，預期可減少約243公頃淹水面積，增加約219萬立方公尺容洪空間，並將護岸高度由原本2.1公尺提升至3公尺，大幅提升沿海地區的防洪安全。

    水資處指出，改善工程涵蓋防潮閘門、船行閘門、擋水閘版、管理橋、新設碼頭及管理中心等，目前施工項目涉及閘門控制室外牆與屋頂施作，以及吊門機與閘門連接工程，因均屬離地約12公尺的高處作業，已做好管控風險，確保施工安全無虞。

    代理縣長林茂盛今天前往工區視察，表示每年12月1日至翌年4月30日為非汛期，是推動河道相關工項的核心時段，期勉團隊把握非汛期施工時間，全力推動各項作業，強化五結及周邊地區的整體防洪韌性。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播