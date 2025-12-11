宜蘭五結防潮閘門改善工程超前，施工進度逾42％。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣政府向中央爭取前瞻基礎建設計畫經費，改善五結防潮閘門，總經費22.7億元，去年2月開工後，地方持續關注工程進度，宜蘭縣代理縣長林茂盛今天前往視察，水利資源處表示目前整體施工進度已達42.08％，較原訂時程超前1.42％。

五結防潮閘門改善工程是宜蘭縣內重要水利建設，工程採3階段圍水推動，其中第一階段的防潮閘門已順利完成裝設，現正進行吊門機定位作業，全案自去年2月開工後，預計於2027年11月完工。

縣府水利資源處表示，工程完工後，預期可減少約243公頃淹水面積，增加約219萬立方公尺容洪空間，並將護岸高度由原本2.1公尺提升至3公尺，大幅提升沿海地區的防洪安全。

水資處指出，改善工程涵蓋防潮閘門、船行閘門、擋水閘版、管理橋、新設碼頭及管理中心等，目前施工項目涉及閘門控制室外牆與屋頂施作，以及吊門機與閘門連接工程，因均屬離地約12公尺的高處作業，已做好管控風險，確保施工安全無虞。

代理縣長林茂盛今天前往工區視察，表示每年12月1日至翌年4月30日為非汛期，是推動河道相關工項的核心時段，期勉團隊把握非汛期施工時間，全力推動各項作業，強化五結及周邊地區的整體防洪韌性。

