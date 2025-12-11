為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南市再添2特色遊戲場 鳳凰樹屋、貓頭鷹樂園啟用

    2025/12/11 12:57 記者蔡文居／台南報導
    南市北區北成公園「鳳凰樹屋」特色遊戲場。（圖由南市府提供）

    南市北區北成公園「鳳凰樹屋」特色遊戲場。（圖由南市府提供）

    台南市北區特色公園再添生力軍！台南市長黃偉哲今天與小朋友一同開箱北成公園「鳳凰樹屋」與順德公園「貓頭鷹樂園」2座新竣工的特色遊戲場，現場充滿歡笑，宛如一場小型特色公園音樂派對。

    黃偉哲表示，近期北區區政大樓即將完工，民眾洽公將更方便，而包括成德里、大和里活動中心及成德里停車場等建設也已完工啟用，市府將持續努力，期盼打造北區成為更好的家園，為民眾提供更便捷的服務。

    今日活動邀請「慢慢來教育市集」及當地幼兒園小朋友化身「森林小動物」，至北成公園與現場來賓一起同樂。北區區長潘寶淑表示，這2座公園的改善策略分別以「共融共享」及「幼齡專屬」為理念，旨在滿足不同年齡層及不同需求孩子的遊戲權利。今年北區已成功對外開放9座特色遊戲場，而壓軸的北園公園特色遊戲場也預計於明年初啟用，屆時將完成階段性目標。

    今天的特色遊戲場開箱活動，包括市議員蔡宗豪、沈震東、陳怡珍、許至椿、周嘉韋等議員出席。

    南市北區順德公園「貓頭鷹樂園」特色遊戲場。（圖由南市府提供）

    南市北區順德公園「貓頭鷹樂園」特色遊戲場。（圖由南市府提供）

    相關新聞
    生活今日熱門
