    首頁 > 生活

    照顧基層漁工 澎湖龍門漁港熱水浴室啟用

    2025/12/11 13:02 記者劉禹慶／澎湖報導
    農漁局長陳高樑（左起）、漁會總幹事顏德福及澎湖縣議員許育愷，三方合作改善外籍漁港生活品質。（圖由澎湖區漁會提供）

    澎湖青壯力外移，外籍漁工成為現行漁業主力。在議員許育愷的長期關注與積極爭取下，龍門漁港外籍漁工生活環境迎來大幅改善。因應冬季低溫與海上作業的辛勞，許議員多次向澎湖縣政府反映盥洗空間不足，並實地了解需求。最終在澎湖縣政府農漁局長陳高樑的大力支持下，由澎湖區漁會協助爭取中央經費補助，順利完成熱水設備建置，讓漁工在寒冷季節也能安心洗到溫暖熱水澡。

    此案推動亦獲龍門社區理事長林進順協調支持，展現地方共同關懷基層漁工的力量。設施啟用後，由龍門社區發展協會負責管理維護，確保長期穩定運作，由於龍門是湖西鄉衛星漁港，漁船來回作業頻繁，外籍漁工數量也相當多，漁港增設盥洗設備，提供方便服務，讓外籍漁工都相當感心。

    此改善不僅提升漁工健康與生活品質，更象徵民意代表澎湖縣議員許育愷、澎湖縣政府、澎湖區漁會與龍門社區發展協會攜手合作的具體成果。多位外籍漁工表示，以往冬季盥洗常因寒冷洗澡都匆匆了事，如今有熱水設備，身心都放鬆許多。

    澎湖區漁會總幹事顏德福表示，外籍漁工是澎湖漁業的重要夥伴，澎湖區漁會將持續與澎湖縣議會、澎湖縣政府及各社區發展協會合作，逐步改善各漁港公共設施，讓來澎漁工都能感受溫暖與尊重，打造更友善、更有人情味的漁港環境。

