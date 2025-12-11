北北桃YouBike明年試辦「友愛接力」 助調度車輛送騎乘券

北北桃將於明年元旦推出「YouBike 2.0友愛接力」試辦計畫。（新北市交通局提供）

新北市、台北市、桃園市明年元旦起將試辦「YouBike 2.0友愛接力」。新北市交通局簡任技正吳政諺表示，YouBike會員只要從無位（滿站）場站借出YouBike 2.0，或將2.0自行車歸還至無車（空站）場站，即可獲得每次5元的騎乘券，10分鐘內最多可獲得2次獎勵；盼藉由獎勵機制使民眾租借出YouBike時，也能協助緩解熱門場站「借不到車、還不到車」的情形，讓下一位使用者更容易借到車、停得了車。

吳政諺表示，新北市平日通勤尖峰時段，捷運站周邊的熱門YouBike場站常有瞬間大量借還狀況，市府已督促微笑單車公司加強車輛調度；「YouBike 2.0友愛接力」將自明年元旦至6月30日推出，YouBike會員無須額外登錄，均具有參加資格，只要從無位場站借出2.0自行車，或將2.0自行車歸還至無車場站，均可獲得5元電子騎乘券。

吳政諺指出，在北北桃3市跨站還車，以第1筆獎勵成立的還車時間起計算，一個會員帳號10分鐘內最多可獲得2次獎勵，另外，從滿站無位場站借出2.0E電輔車，因也算留一個空位給下一位使用者停放，也提供5元電子騎乘券；電子騎乘券在當日完成還車後，系統於晚間23點59分結算，將在隔日早上7點前發送至會員帳號，會員可登入YouBike 微笑單車官方APP「騎乘券管理」查詢。

吳政諺說，後續騎乘YouBike時，扣除相關優惠（如1200都會通定期票、2.0前30分鐘免費優惠等）後仍需自付款項時，即啟用騎乘券折抵機制，折抵時將從即將到期的騎乘券開始抵用；詳細活動說明可洽YouBike新北市官網，或撥02-89791122洽詢客服。

