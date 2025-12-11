新北表揚地政業務績優人員 侯友宜感謝阻詐有功

新北市府今（11）日上午舉行地政業務績優機關暨人員表揚大會，市長侯友宜頒獎並感謝協助推動地政業務的地政士、不動產經紀人員、地政志工、績優人員、績優地所、公所。（記者黃子暘攝）

地政人員也是防詐第一線重要角色，新北市府今（11）日上午舉行地政業務績優機關暨人員表揚大會，市長侯友宜頒獎並感謝協助推動地政業務的地政士、不動產經紀人員、地政志工、績優人員、績優地所、公所。「績優防詐人員」得主吳佳洟因察覺登記的民眾神情有異，細心關懷後成功阻詐；「績優地政士」得主李逸華協助解決年代久遠繼承案件及爭訟已久共有土地分配案件；「績優地政志工」翁陳美英則是自2011年起就擔任志工，熱心服務。

侯友宜指出，地政局推動服務民眾需求的政策，與新北市租賃公會設置「有心．租屋平台」，為有租屋需求的高齡、弱勢、青年族群提供服務；此外，侯說，今年地政局榮獲內政部頒發「不動產阻詐成效績優獎」，為避免獨居長輩成為詐團覬覦對象，市府跨局處合作針對新北4千餘名獨居長者持有不動產預防管理，也期勉地政夥伴持續為長輩多多留心。

地政局長汪禮國說，為強化不動產防詐，今年首次新增「績優防詐人員」獎項，得主吳佳洟為新北地政事務所協助民眾成功阻詐第1例；今年初，地政所啟動高風險設定案件全面關懷機制後，吳佳洟發現前來辦理登記的民眾神情有異，提醒是否受騙，民眾進而產生警覺並報警；該案民眾稱，因誤信投資詐財手段而辦理不動產登記，幸好有吳佳洟關懷提問，才保住不動產。

汪禮國介紹，李逸華協助解決年代久遠繼承案件及爭訟已久共有土地分配案件，且於淡水地所擔任志工長達26年，是推動地政業務的中堅力量；翁陳美英自2011年起投入志願服務行列，並加入中和地所的志工團隊，熱心耐心服務洽公民眾，積極主動的服務熱忱倍受肯定。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

