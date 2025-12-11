為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    助弱勢偏鄉青年走向世界 鄭英耀：百億圓夢新計畫保留逾300名額

    2025/12/11 12:49 記者楊綿傑／台北報導
    教育部青年發展署今（11）日舉辦「青年百億海外圓夢基金計畫成果交流活動」開展記者會，總統賴清德出席（右三）致詞，並與教育部長鄭英耀（右二）、環境部長彭啓明（右四）及外交部次長吳志中（右一）及青年朋友們一同見證傳承儀式。（記者劉信德攝）

    「青年百億海外圓夢計畫」成果展今天開展，首年計畫共促成1463位青年海外圓夢，教育部長鄭英耀指出，注意到許多年輕人有能力有想法，但資源不足，因此新一年度計畫針對弱勢偏鄉等青年增加逾300個名額，透過「圓夢助力方案」讓資源較少的青年也能走向世界，「相信自己的夢想值得被支持」。

    「青年百億海外圓夢計畫」是教育部青年發展署的新計畫，更是總統賴清德「夢，你來做，台，國家來搭」承諾的具體實現，首年計畫共有1463位青年實現夢想，其中包括1273位透過「海外翱翔組」獲得國外見習機會，以及190位在「築夢工程組」中靠自己的創意與行動圓夢。計畫成果展自今日起至12月14日於華山1914文創園區展出，完整呈現青年築夢歷程。

    鄭英耀致詞表示，過去1年來，教育部跟各部會的溝通合作努力下，讓青年朋友學習不再只受限於教室，或者生活不再只有工作，而期待能夠讓年輕人有機會真正走進不同國度、不同的議題與文化的現場，如環境部的旗艦計畫就帶領青年走入氣候變遷、環境永續等世界關注的議題，政府的角色就是成為最大的後盾。

    不過鄭英耀也提到，從今年的錄取名單中，注意到經濟弱勢、偏鄉、原住民等背景的青年，只有126位，約佔8%。而為了讓支持更到位，總統責成研議更友善的方式，故青年署在明年的計畫規劃了圓夢助力的方案，希望透過大學、民間團體、成長營的方式協助資源較少的青年能夠有機會走向國際。

    鄭英耀說明，明年第一梯次有4個計畫，第二梯次26個計畫，將提供超過300位的經濟弱勢、偏鄉青年，能夠帶著夢想到國際、到世界各個角落去逐夢。此外，很鼓舞人心的是，有96.7%的錄取青年表示，他們在計畫中獲得實質的支持，這代表資源確實送到他們手裡。

    鄭英耀指出，返國的青年分享「資源不能只放在最前面的人，走得比較慢的，暫時落居第二名的人，也值得被看見」，令他非常感動，他認為計畫的目的不只是去挑典型的成功，而是打造更公平、能接觸更多青年實踐夢想的支持系統。而青年也會把新的力量、能力、視野、能量，帶回台灣的每一個角落，並做出貢獻。

