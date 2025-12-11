來拔蘿蔔！彰化芬園2千名額秒殺 農會1/3開放現場報名

芬園鄉親子拔蘿蔔每年都吸引爆滿人潮。（資料照）

彰化縣芬園鄉邁入第6年的拔蘿蔔又來了！芬園鄉農會日前開放網路報名，2千個名額瞬間秒殺，都可獲得精美禮品；2026年1月3日上午9點25分將於寶藏寺前農地盛大舉行，預計將開放2公頃面積逾5萬根蘿蔔，讓民眾「拔免驚」。農會總幹事黃翊愷說，向隅的民眾不用擔心，當天也可現場報名，預計將上演萬人同場拔蘿蔔、10分鐘拔光5萬根的盛況。

明年1月3日在芬園鄉彰南路3段寶藏寺周邊的活動是從上午9點起至下午4點，活動內容有拔蘿蔔、農產市集、親子闖關、創意DIY、舞台表演等。黃翊愷說，今年初的拔蘿蔔活動吸引上萬人參加，網路報名的2千位名額秒殺爆滿，當天現場也開放報名，他們將在活動當天現場發送麻布袋，讓民眾「蘿蔔裝到爽」。

他還傳授拔蘿蔔小撇步說，先雙手虎口貼地把葉子由下往上束起來，然後握著葉柄與蘿蔔上方，左右搖一下，再用力垂直拔起來，這樣就能成功採收。

每年在拔蘿蔔活動前夕，都會有不少人提前到場「勘查地形」，以備開拔前能先卡到好位子，迅速衝到好地點開拔，今年預料也不例外；也有人計畫當天清晨6點到場搶占好位子，以免到時候人潮大爆滿，擠都擠不進去。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷歡迎大家來拔蘿蔔。（資料照）

芬園鄉拔蘿蔔將在明年1月3日於寶藏寺前農地舉行，讓民眾「拔免驚」。 （資料照）

