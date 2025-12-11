為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    12段步道集滿66顆寶石！ 新北「微笑山線」加碼抽新北幣5000點

    2025/12/11 12:09 記者黃政嘉／新北報導
    新北市觀旅局「微笑山線大縱走尋寶集章任務」活動，現加碼抽新北幣500點、5000點。（新北市觀旅局提供）

    新北市觀旅局「微笑山線大縱走尋寶集章任務」活動，現加碼抽新北幣500點、5000點。（新北市觀旅局提供）

    新北市觀光旅遊局打造旅遊品牌「微笑山線」，今年規劃5大山系精選12段步道推「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，觀旅局指出，自7月1日以來，已有近4萬人次參與，現加碼第2波季季抽獎，活動期間走完任1步道集滿寶石加碼抽5百點新北幣，走完12段步道集滿全部寶石另再加碼抽5千點，邀民眾尋寶集章，親近新北山林。

    「微笑山線」結合山林與城鎮旅遊，縱走旅遊路線由大棟山、鳶山、天上山、二格山及五分山群段組成，步行步道包含主線、支線及散步路線，總長約108公里，串連樹林、鶯歌、三峽、土城、中和、新店、深坑、石碇和平溪等地區美景。

    觀旅局說明，今年7月至明年1月31日的「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，精選12段經典步道、66顆特色寶石與山系成就徽章，民眾透過「健行筆記APP」啟動任務，走完任1段步道並集齊該段寶石，就能獲得普獎抽獎資格，抽新北幣500點或濾袋咖啡，若在明年1月31日前集滿全部66顆寶石，還可參加特獎抽獎，最大獎為新北幣5000點或GOODYEAR健行鞋，於明年2月5日抽出。

    新北幣1點等於1元，可在全國新北幣特約店家直接折抵消費，觀旅局長楊宗珉表示，微笑山線尋寶集章任務不僅是登山活動，更是1趟結合探索、蒐集的旅遊全新體驗，期待藉由多波段抽獎與加碼，讓更多民眾以輕鬆步調走進新北山林。

    新北市微笑山線5大山系縱走路線圖。（新北市觀旅局提供）

    新北市微笑山線5大山系縱走路線圖。（新北市觀旅局提供）

    「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，邀民眾尋寶集章，親近山林。（新北市觀旅局提供）

    「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，邀民眾尋寶集章，親近山林。（新北市觀旅局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播