12段步道集滿66顆寶石！ 新北「微笑山線」加碼抽新北幣5000點

新北市觀旅局「微笑山線大縱走尋寶集章任務」活動，現加碼抽新北幣500點、5000點。（新北市觀旅局提供）

新北市觀光旅遊局打造旅遊品牌「微笑山線」，今年規劃5大山系精選12段步道推「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，觀旅局指出，自7月1日以來，已有近4萬人次參與，現加碼第2波季季抽獎，活動期間走完任1步道集滿寶石加碼抽5百點新北幣，走完12段步道集滿全部寶石另再加碼抽5千點，邀民眾尋寶集章，親近新北山林。

「微笑山線」結合山林與城鎮旅遊，縱走旅遊路線由大棟山、鳶山、天上山、二格山及五分山群段組成，步行步道包含主線、支線及散步路線，總長約108公里，串連樹林、鶯歌、三峽、土城、中和、新店、深坑、石碇和平溪等地區美景。

觀旅局說明，今年7月至明年1月31日的「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，精選12段經典步道、66顆特色寶石與山系成就徽章，民眾透過「健行筆記APP」啟動任務，走完任1段步道並集齊該段寶石，就能獲得普獎抽獎資格，抽新北幣500點或濾袋咖啡，若在明年1月31日前集滿全部66顆寶石，還可參加特獎抽獎，最大獎為新北幣5000點或GOODYEAR健行鞋，於明年2月5日抽出。

新北幣1點等於1元，可在全國新北幣特約店家直接折抵消費，觀旅局長楊宗珉表示，微笑山線尋寶集章任務不僅是登山活動，更是1趟結合探索、蒐集的旅遊全新體驗，期待藉由多波段抽獎與加碼，讓更多民眾以輕鬆步調走進新北山林。

新北市微笑山線5大山系縱走路線圖。（新北市觀旅局提供）

「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，邀民眾尋寶集章，親近山林。（新北市觀旅局提供）

