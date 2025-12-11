為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖未來之星 11歲陳翊豐勇奪國際風帆賽U13冠軍

    2025/12/11 11:40 記者劉禹慶／澎湖報導
    石泉國小六年級陳翊豐，是澎湖未來之星。（圖由石泉國小提供）

    石泉國小六年級陳翊豐，是澎湖未來之星。（圖由石泉國小提供）

    就讀石泉國小6年級陳翊豐代表台灣，參加港澳台帆船邀請賽及泰國亞洲錦標賽，以年僅11歲之姿，越級勇奪2項比賽U13組第1名的優異成績，不僅為校爭光，也展現台灣選手在國際舞台上的亮眼實力，更是澎湖未來之星。

    TEAMH教練團張浩教練表示，陳翊豐平時訓練態度認真，無論酷暑或寒風都堅持下海練習，面對困難也不輕易放棄。他能在國際賽中奪冠，靠的是長期累積的扎實基本功與永不放棄的精神。家長及師長們也對他的表現感到十分欣慰，認為此次成績不僅是個人努力的成果，更是石泉國小在體育發展扎根成功的展現。

    馬長生校長表示，學校一直重視多元發展，希望每位孩子都能在專長領域發光發熱。翊豐的表現激勵更多學生勇於挑戰自我，同時也展現學校在品格教育與能力培育上的成果。未來，石泉國小將持續支持學生參與各項競賽，協助孩子們拓展視野、連結國際。

    此次陳翊豐於「香港風帆賽」與「泰國亞洲公開賽」中大放異彩，不僅替台灣爭光，更用行動證明：只要努力不懈，孩子們都能在世界舞台上看見自己的可能。學校全體師生向他表達最高祝賀，也期盼他未來繼續以熱情迎風前行，創造更多亮眼成績。由於風帆船奧運國手張浩是陳翊豐教練，師徒倆成為澎湖在奧運奪牌希望所繫。

    陳翊豐是奧運國手張浩學生，師徒是澎湖奧運奪牌希望。（圖由石泉國小提供）

    陳翊豐是奧運國手張浩學生，師徒是澎湖奧運奪牌希望。（圖由石泉國小提供）

