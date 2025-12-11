為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹東頭重公托今開放線上報名 收托28名0至2歲嬰幼兒

    2025/12/11 11:33 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣第9家公設民營托嬰中心-頭重托嬰中心，今天上午8點開放線上報名。（新竹縣政府提供）

    新竹縣第9家公設民營托嬰中心-頭重托嬰中心，今天上午8點開放線上報名。（新竹縣政府提供）

    因應竹東鎮外五里人口成長，新竹縣第9家公設民營托嬰中心-頭重托嬰中心，將收托28名0至2歲嬰幼兒，今天上午8點開放線上報名，預計18日上午11點開幕，22日正式開始收托。

    縣府社會處表示，本次採行線上報名作業，便利家長免於請假排隊。家長可自12月11日起透過「新竹縣智慧福利服務躍升平台」 完成資料填寫與證明文件上傳，報名將於12月19日上午10點截止，同日下午3點辦理公開抽籤，錄取名單將公告於竹縣社會處臉書，提醒家長留意期限。

    頭重托嬰中心位於頭重社區活動中心2樓（竹東鎮富榮街25號），空間新穎，行政流程智慧化，委託社團法人南市茉兒教育啟航協會承攬營運。為讓家長安心了解環境與照顧模式，中心將於12月13日辦理2場招生說明會，時間為上午9點及下午2點（採電話預約制，每場限10組）。當天將開放參觀217平方公尺的寬敞教室，展示安全設施與多元教具。

    這次預計收托28名0至2歲嬰幼兒，規劃2班分齡照顧，分別招收2個月至12個月及13個月至24個月各14名，歡迎有孩子符合資格的家長踴躍報名。如有招生或說明會相關問題，可諮詢協會翁主任03-5828052，或新竹縣政府社會處婦女及新住民科：03-5518101分機3257。

    新竹縣竹東鎮頭重托嬰中心，將收托28名0至2歲嬰幼兒。（新竹縣政府提供）

    新竹縣竹東鎮頭重托嬰中心，將收托28名0至2歲嬰幼兒。（新竹縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播