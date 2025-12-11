竹東頭重公托今開放線上報名 收托28名0至2歲嬰幼兒

新竹縣第9家公設民營托嬰中心-頭重托嬰中心，今天上午8點開放線上報名。（新竹縣政府提供）

因應竹東鎮外五里人口成長，新竹縣第9家公設民營托嬰中心-頭重托嬰中心，將收托28名0至2歲嬰幼兒，今天上午8點開放線上報名，預計18日上午11點開幕，22日正式開始收托。

縣府社會處表示，本次採行線上報名作業，便利家長免於請假排隊。家長可自12月11日起透過「新竹縣智慧福利服務躍升平台」 完成資料填寫與證明文件上傳，報名將於12月19日上午10點截止，同日下午3點辦理公開抽籤，錄取名單將公告於竹縣社會處臉書，提醒家長留意期限。

頭重托嬰中心位於頭重社區活動中心2樓（竹東鎮富榮街25號），空間新穎，行政流程智慧化，委託社團法人南市茉兒教育啟航協會承攬營運。為讓家長安心了解環境與照顧模式，中心將於12月13日辦理2場招生說明會，時間為上午9點及下午2點（採電話預約制，每場限10組）。當天將開放參觀217平方公尺的寬敞教室，展示安全設施與多元教具。

這次預計收托28名0至2歲嬰幼兒，規劃2班分齡照顧，分別招收2個月至12個月及13個月至24個月各14名，歡迎有孩子符合資格的家長踴躍報名。如有招生或說明會相關問題，可諮詢協會翁主任03-5828052，或新竹縣政府社會處婦女及新住民科：03-5518101分機3257。

新竹縣竹東鎮頭重托嬰中心，將收托28名0至2歲嬰幼兒。（新竹縣政府提供）

