美得如黃金！10公尺耶誕樹彰化週日大點燈 連亮78天

今年彰化耶誕點燈，主燈在美術館前廣場，不少民眾提前目睹試點燈場景，美得超夢幻。（縣府提供）

超夢幻！彰化最盛大的歲末光影盛事即將登場，2025愛在彰化耶誕嘉年華園遊會暨點燈活動，將在這週日（12月14日）下午4點起，在彰化縣立美術館廣場登場，縣府試點燈，絢麗的光源不僅照亮夜空，更預告它將一路展出到明年3月1日，連續點亮夜空長達78天，橫跨整個農曆春節，讓民眾從耶誕一路美到元宵！

縣府今年首度與彰化縣音樂河社會福利協會合作，舉辦邁入第19年的耶誕嘉年華。活動現場準備了近40攤精彩的創意市集，包含各式美食飲品、文創手作等，並規劃了精彩的舞台表演及趣味闖關遊戲，適合全家大小一起同樂。

活動焦點的10公尺耶誕樹，主燈底座融入了彰化在地景物設計，燈光設計層次分明，就是要打造成為今年冬季觀光熱門的打卡地標。這棵耶誕樹將從12月14日點燈日起，持續展出至明年（2026）3月1日，每晚5點30分至10點點亮夜空。

此外，緊接著的2026彰化月影燈季也將於12月27日在八卦山大佛風景區接力點燈，活動持續到明年3月1日，為期65天。今年的月影燈季以生肖「馬年」為主題，首度攜手兩大超人氣IP「RODY跳跳馬」及特別嘉賓「櫻桃小丸子」，要把大佛風景區打造成一座夢幻的跳跳馬戲團。

縣府表示，明年燈季更與彰化子弟、九把刀執導的明年春節賀歲電影《功夫》跨界合作，將於每週五、六、日推出限定版電影主題燈光秀；12月27日開燈當日，現場還有神秘嘉賓驚喜現身，精彩可期。

