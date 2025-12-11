為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃市國小未足齡資優兒童提早入學鑑定 13日開放線上報名

    2025/12/11 10:48 記者周敏鴻／桃園報導
    「國民小學未足齡資賦優異兒童提早入學鑑定」將開放線上報名。（桃園市政府提供）

    桃園市115學年度「國民小學未足齡資賦優異兒童提早入學鑑定」，預計13日上午9點起開放線上報名，到19日下午4點截止，市府教育局表示，提早入學鑑定，是為發掘具資優潛能學童，並協助具備優異學習潛能的孩子及早獲得適性教育。

    報名參加鑑定的孩子須符合3個條件，包括孩子本身須設籍桃園市、且至少1位法定代理人也共同設籍，孩子出生日期在2020年9月2日到2021年9月1日間即年滿5足歲以上、未滿6足歲，以及發展成熟度經家長初步評估認為，身心發展與社會適應行為具備相當於國小1年級學童的程度、且提早入學有助於學習發展。

    教育局表示，鑑定的重點是透過標準化評量，觀察孩子在認知能力、社會互動、自我調節等多面向，是否已具備國小1年級的入學成熟度；孩子若通過鑑定而想要申請入學，將可依據桃園市適齡兒童入學相關規定申請就讀國小1年級；提早入學鑑定的用意，是要鑑別心智發展與學習成熟度已達相當水準的未足齡孩子，讓孩子能及早進入國小就讀，得到更符合孩子發展節奏、學習需求的教育機會。

    「國民小學未足齡資賦優異兒童提早入學鑑定」採線上報名、繳件，相關資訊可洽市府教育局與承辦的同德國小網站查詢。

