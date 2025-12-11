角落小夥伴出沒！台中耶誕嘉年華超療癒

台中耶誕嘉年華主燈，結合「角落小夥伴」角色造型設計。（圖：市府提供）

2025台中耶誕嘉年華將於12月12日登場，今年台中市以日本人氣角色IP「角落小夥伴」為主題設計相關活動，在舊台中火車站前廣場、綠川與柳川水岸廊道，均可看到可愛的角落小夥伴，柳川水岸觀景台另推出主題水舞燈光秀，繽紛光影與水舞交織，展期到明年1月1日，陪民眾過節迎新年。

台中市新聞局長欒治誼表示，去年展期共吸引107萬人次到訪，今年展期將從12月12日到明年1月1日，為期21天，是近年來最長的一次。

欒治誼指出，今年主燈「耶誕珍甜」以奶油蛋糕為設計靈感，結合「角落小夥伴」角色造型，呼應台中「甜點之都」特色，邀請民眾走進台中感受溫暖療癒的耶誕氛圍。

此外，柳川水舞燈光秀每日於下午5點30分至晚間9點30分，每半小時展演一次，「蜥望舞伴」燈區以台語諧音「希望有伴」命名，由蜥蜴媽媽帶領蜥蜴、貓、炸豬排、白熊與企鵝等角色，以5公尺高立體氣偶驚喜現身，搭配音樂與水舞，營造歡樂節慶氛圍。

柳川沿岸同步設置多處大型角色燈飾，如「來企泡湯」、「白熊好品」及民權路「炸物食堂」，舊台中火車站前廣場設有耶誕市集，每日40個攤位，週末並安排藝文表演與視障按摩免費體驗。

