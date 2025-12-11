為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄鳳山溪人行新橋串聯高雄版「忘憂森林」 明年底完工

    2025/12/11 10:24 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄打造鳳山溪人行新橋，目前工程施工中。（記者陳文嬋攝）

    高雄打造鳳山溪人行新橋，目前工程施工中。（記者陳文嬋攝）

    高雄市水利局斥資3600萬元，打造鳳山溪人行景觀新橋，串聯高雄版「忘憂森林」大東濕地公園，直達捷運站、鳳山醫院等，地方建議命名「瑞鳳橋」，待市府完工後決定，預計明年底完工。

    鳳山溪緊鄰大東濕地公園占地9公頃，周邊社區大樓林立，又有高雄最大眷村鳳山新城、瑞興國小等，地方爭取人行景觀橋多年。

    水利局推動大東公園橫跨鳳山溪人行景觀橋工程，將打造一座人行景觀鋼拱橋，自鳳山區瑞興路293巷路口橫跨鳳山溪，目前工程施工中，兩端出口坐落瑞興里與北門里，連結大東公園東側社區與大東濕地及曹公圳，直達大東公園捷運站。

    水利局表示，人行景觀橋總經費3600萬元，由市府編列預算辦理，橋長30公尺、橋寬4.3公尺，採用雙管鋼拱橋，並設有無障礙坡道與夜間照明設備，橋台引道銜接大東公園側設計雙側斜坡道，串聯公園自行車系統，兼顧美觀與安全，並充分考量不同年齡層的使用需求。

    瑞興里長王玉蘭表示，里內社區大樓、長輩多，居民隔著鳳山溪，必須繞道行走1至3公里，才能到對岸公園遊憩、捷運站搭車，實在很不方便，爭取人行景觀橋多年，在議員劉德林協助下，期待新橋盡快落成。

    水利局說，工程預計明年底完工，將改善鄰近社區居民以往因缺乏橋樑設施而必須繞行不便，未來社區居民步行跨越鳳山溪，直達大東公園與曹公圳，串聯捷運及鳳山醫院等，營造安全、友善的公共環境，提升居住生活品質。

    鳳山溪人行新橋明年底完工。（模擬圖）

    鳳山溪人行新橋明年底完工。（模擬圖）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播