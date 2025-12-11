高雄鳳山溪人行新橋串聯高雄版「忘憂森林」 明年底完工

高雄打造鳳山溪人行新橋，目前工程施工中。（記者陳文嬋攝）

高雄市水利局斥資3600萬元，打造鳳山溪人行景觀新橋，串聯高雄版「忘憂森林」大東濕地公園，直達捷運站、鳳山醫院等，地方建議命名「瑞鳳橋」，待市府完工後決定，預計明年底完工。

鳳山溪緊鄰大東濕地公園占地9公頃，周邊社區大樓林立，又有高雄最大眷村鳳山新城、瑞興國小等，地方爭取人行景觀橋多年。

水利局推動大東公園橫跨鳳山溪人行景觀橋工程，將打造一座人行景觀鋼拱橋，自鳳山區瑞興路293巷路口橫跨鳳山溪，目前工程施工中，兩端出口坐落瑞興里與北門里，連結大東公園東側社區與大東濕地及曹公圳，直達大東公園捷運站。

水利局表示，人行景觀橋總經費3600萬元，由市府編列預算辦理，橋長30公尺、橋寬4.3公尺，採用雙管鋼拱橋，並設有無障礙坡道與夜間照明設備，橋台引道銜接大東公園側設計雙側斜坡道，串聯公園自行車系統，兼顧美觀與安全，並充分考量不同年齡層的使用需求。

瑞興里長王玉蘭表示，里內社區大樓、長輩多，居民隔著鳳山溪，必須繞道行走1至3公里，才能到對岸公園遊憩、捷運站搭車，實在很不方便，爭取人行景觀橋多年，在議員劉德林協助下，期待新橋盡快落成。

水利局說，工程預計明年底完工，將改善鄰近社區居民以往因缺乏橋樑設施而必須繞行不便，未來社區居民步行跨越鳳山溪，直達大東公園與曹公圳，串聯捷運及鳳山醫院等，營造安全、友善的公共環境，提升居住生活品質。

鳳山溪人行新橋明年底完工。（模擬圖）

